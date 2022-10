Inflazione, le stime della Cgia sulla perdita del potere d'acquisto: «Una stangata da almeno 92 miliardi di euro»

«L’inflazione si "mangia" i nostri risparmi: una stangata da almeno 92 miliardi di euro». È l'allerta lanciata dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha elaborato una serie di conti partendo dall’ipotesi che «le famiglie italiane abbiano mantenuto nel proprio istituto di credito gli stessi risparmi che avevano a inizio anno». Pertanto, spiega sempre la Cgia in una nota, a causa della «crescita dell’inflazione stimata per il 2022 all’8 per cento», la dimensione economica reale del deposito bancario ha subìto «una drastica decurtazione».

A pagare il conto più salato «sono le famiglie residenti nelle grandi città, dove il caro vita si fa sentire maggiormente», spiega sempre l'Ufficio studi della Cgia: «Certo, una piccolissima parte di questa perdita di potere di acquisto sicuramente verrà compensata dall’aumento degli interessi sui depositi», chiarisce sempre l'Ufficio studi della Cgia che poi aggiunge: «A seguito dell’incremento dei tassi decisi in questi ultimi mesi dalla Bce, infatti, le banche, nella seconda parte dell’anno, stanno riconoscendo ai propri correntisti degli interessi positivi. Tuttavia, il conto da "pagare" è pesantissimo e colpisce maggiormente le famiglie meno abbienti».

Le province più penalizzate, secondo l'Ufficio studi della Cgia, «sono quelle più popolate e tendenzialmente anche con i livelli di ricchezza più elevati: a Roma, infatti, l’inflazione "erode" 7,42 miliardi di euro di risparmi familiari, a Milano 7,39, a Torino 3,85, a Napoli 3,33, a Brescia 2,24 e a Bologna 1,97». Per quanto riguarda Verona, la stima della Cgia circa la perdita del potere d'acquisto da parte della famiglie è pari a «1.587 milioni di euro».