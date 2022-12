Inflazione del 12,1% a Verona, per le famiglie la spesa aggiuntiva è di 2.816 euro

Verona e Padova sono le città del Veneto dove il costo della vita è aumentato di più in quest'ultimo anno. A livello regionale sono al primo posto, mentre a livello nazionale sono appaiate al 27esimo posto nella classifica realizzata dall'Unione Nazionale Consumatori.

L'associazione non ha solo stimato l'inflazione dei circa 80 capoluoghi ma ha anche calcolato quanto questa inflazione si sia tradotta in spesa aggiuntiva per una famiglia standard italiana. Infatti, non sempre l'inflazione più alta comporta il più alto aumento di spesa annua. E l'esempio più chiaro lo fornisce la città al primo posto nella classifica dell'Unione Nazionale Consumatori: Bolzano. La città altoatesina non ha avuto finora l'inflazione più alta d'Italia. A novembre la sua inflazione annua è stata stimata nel 12,3%. Ma questa percentuale ha significato per le famiglie bolzanine spendere 3.269 euro in più quest'anno. Alle spalle di Bolzano ci sono nell'ordine Bologna e Ravenna, dove l'inflazione è stata superiore a quella di Bolzano (13,1% a Bologna e 13,5% a Ravenna), ma gli extra costi per le famiglie sono stati leggermente più bassi (3.268 euro a Bologna e 3.262 a Ravenna).

Le prime due città del Veneto nella classifica dell'Unione Nazionale Consumatori sono Padova e Verona. In entrambe l'inflazione annua calcolata a novembre è stata del 12,1% ed in entrambe questo aumento del costo della vita è stato valutato in una spesa superiore rispetto al passato di 2.816 euro. Gli altri capoluoghi veneti in classifica sono Vicenza (31esima in Italia) con un'inflazione dell'11,9% e un esborso per le famiglie di 2.770 euro più caro. Poi viene Treviso, 36esima nella classifica generale, con 2.700 euro in più pagati in media dalle famiglie a causa di un'inflazione all'11,6%. Venezia è 40esima, con un aumento per le famiglie di 2.646 euro per un'inflazione all'11%. E infine ci sono Belluno (54esima) e Rovigo (60esima). Le famiglie bellunesi in media quest'anno hanno dovuto spendere 2.496 euro in più mentre quelle di Rovigo 2.397 euro in più.