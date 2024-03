Industria alimentare, rinnovato il Contratto nazionale: a Verona quasi 16 mila imprese interessate

È stato rinnovato pochi giorni fa il Contratto Nazionale dell’industria alimentare. «Un buon contratto», spiega Giuseppe Bozzini, segretario regionale della Uila Veneto, la categoria che si occupa di questi lavoratori, e coordinatore della Uil Veneto-Verona.

«Il rinnovo interessa migliaia di lavoratori: solo a Verona ci sono quasi 16 mila imprese agroalimentari (prima provincia in Veneto), e in tutta la regione sono oltre 68 mila. L’incidenza di queste imprese rispetto a tutte quelle presenti è del 14,4%, superiore alla media nazionale (che è del 13,2%). Un settore dunque trainante per l’economia del Veneto».

Tanti gli elementi di novità del nuovo contratto, «che ristabilisce e mette in primo piano il valore del lavoro, dando ai lavoratori e alle imprese il giusto equilibrio tra reddito e profitti. Qualità dei prodotti e delle produzioni, efficienza, qualità e sicurezza nel lavoro, più soldi ai lavoratori e crescita delle imprese, bilateralità e protezioni sociali: un esempio di democrazia economica, un esempio virtuoso in cui i "corpi intermedi" - sindacato e associazioni imprenditoriali - fanno la loro parte per lo sviluppo del Paese».