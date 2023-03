Arrivano Salvini e Zaia per il taglio del nastro del primo stralcio del Canale LEB

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, alle 9.30 di mercoledì 8 marzo a Belfiore, in via Zerpa 12, inagureranno il rifacimento del canale LEB, primo stralcio, prima opera irrigua in Italia completata con finanziamenti PNRR stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Il LEB è il più importante canale irriguo del Veneto. Distribuisce acqua di qualità su oltre 82 mila ettari di campagne tra le province di Verona, Vicenza e Padova, derivando a Belfiore acqua dell'Adige e concludendo il tragitto a Cervarese Santa Croce, nel Padovano, sul Bacchiglione, permettendo così di veicolare l’acqua in un vasto territorio della Pianura Veneta, a beneficio di un comprensorio di 350mila ettari, di cui 90mila ettari irrigui, vocati ad una produzione agroalimentare variegata e di eccellenza.

L’intervento, reso necessario a causa dell’usura del tempo, comporterà un efficientamento nella distribuzione della risorsa non più procrastinabile in epoca di mutamenti climatici. Il primo stralcio (dal valore di 20 milioni euro e ultimato in anticipo rispetto ai tempi previsti inizialmente) consente di "recuperare" 90 milioni di metri cubi di risorsa l’anno che diventeranno 150 milioni con il completamento della seconda tranche, in fase di avanzata realizzazione.

I lavori del secondo tratto, già iniziati, per i quali i finanziamenti pubblici ammontano a 33 milioni di euro, saranno ultimati entro il 2025 e consentiranno di completare l’intero rifacimento del Canale LEB a cielo aperto di 16 chilometri.

All’inaugurazione parteciperanno anche i vertici di ANBI (l’Associazione che coordina i Consorzi di Bonifica) con il presidente Francesco Vincenzi e il direttore generale Massimo Gargano, il presidente di ANBI Veneto Francesco Cazzaro e i vertici del Consorzio di Bonifica LEB con il presidente Moreno Cavazza e il direttore Paolo Ambroso.

Dopo il taglio del nastro, sul palco si svolgerà un confronto incentrato sul tema degli investimenti irrigui per fronteggiare i mutamenti climatici con numerose autorità nazionali, l’Autorità di Bacino, i rappresentanti regionali delle organizzazioni agricole. Modera il vicedirettore di News Mediaset Tgcom24 Maurizio Amoroso.