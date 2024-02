Più ristoranti, meno bar e negozi, boom degli alloggi turistici: il quadro delle imprese a Verona

Più pubblici esercizi a Verona, soprattutto ristoranti, meno attività commerciali: dicono questo, in estrema sintesi, i dati dell'Osservatorio della demografia d'impresa nelle città italiane e nei centri storici, realizzato dall'Ufficio Studi di Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne aggiornati a giugno 2023.

In sensibile calo il commercio al dettaglio: fuori dal centro storico, a giugno 2023 operavano 1.237 imprese contro le 1.486 del 2019 e le 1.648 del 2012; in centro storico, sempre a giugno 2023 le aziende erano 538 contro le 635 del 2018 e le 713 del 2012.

L'aggregato alberghi, bar, ristoranti registrava fuori dal centro, a giugno dello scorso anno, 1.015 imprese attive contro le 1.040 del 2019 e le 907 del 2012. Trend analogo in centro: 634 a giugno 2023, 667 nel 2019, 553 nel 2012. Sostanzialmente stabile il numero degli alberghi, mentre i ristoranti crescono nel confronto sia con il 2019 che con il 2012, fuori dal centro storico (481, 465 e 393 la progressione) così come in centro (292, 291 e 233).

Calano, nel confronto con il 2019, i bar, fuori e dentro il centro storico; il numero in centro flette anche nel raffronto con il 2012 (198 contro 265), non altrettanto per i locali fuori dal cuore della città (da 356 a 427).

Per quanto riguarda i servizi di alloggio, sono quasi triplicati in centro e più che raddoppiati al di fuori di questo. Se il numero di alberghi è rimasto però pressoché lo stesso dal 2012 al 2023, a crescere vertiginosamente sono state le altre forme di alloggio, come ad esempio gli appartamenti turistici.

«L'effetto pandemia, il boom dell'inflazione, il conseguente calo dei consumi, la difficoltà di trovare personale, l’esplosione del commercio online si fanno sentire e depauperano il tessuto commerciale - commenta il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena -. In questo difficile contesto, il terziario prosegue la sua evoluzione con meno insediamenti del commercio tradizionale e più servizi, a dimostrazione comunque di vitalità e reattività».

«La desertificazione del centro ma anche delle periferie si va accentuando - la considerazione del direttore generale Nicola Dal Dosso - servono politiche per accrescere l’attrattività, l'accessibilità e la sicurezza della città: Confcommercio è pronta a fare la sua parte nel confronto di idee e nella progettualità con l’amministrazione comunale».