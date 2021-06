Gruppo Sinergy diventa Sinergy Luce e Gas. Nuovo nome e nuovo logo

/ Via Aurelio Saffi

Il gruppo veronese Sinergy diventa Sinergy Luce e Gas. Nuovo nome e nuovo logo: la naturale evoluzione di un posizionamento sempre più forte nel mercato dell’energia, che spinge la società ad alzare ulteriormente l’asticella.

Fondata nel 2017 e già main sponsor dell’Hellas Verona, l’impresa sorta grazie all’idea di Filippo Piccoli ha raggiunto 75 milioni di fatturato nel 2020, con una crescita del 40% rispetto all’anno precedente. «Abbiamo tolto il pittogramma e il termine "gruppo" per dare un segnale di continuità ma anche di progresso. La conferma che innovazione e semplificazione possono andare di pari passo, quando l'obiettivo è fornire davvero le soluzioni più efficaci - ha detto il fondatore e amministratore delegato Filippo Piccoli - Oggi è il giorno del cambiamento, perché nasce Sinergy Luce e Gas. La prima di alcune importanti evoluzioni, per essere sempre più protagonisti sul mercato in virtù di una totale trasparenza nel rapporto fornitore-cliente».