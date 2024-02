Il Gruppo Bauli ha nominato Luca Romano nuovo Group Chief Financial Officer

Il Gruppo Bauli ha fatto sapere di aver rafforzato la propria squadra manageriale, nominando Luca Romano quale nuovo Group Chief Financial Officer. A far data dall'1 febbraio, Romano guida infatti la gestione finanziaria del Gruppo leader nell’industria dolciaria nella nuova importante fase di accelerazione del percorso di crescita, sia in Italia che sui mercati esteri. Il manager vanta una lunga carriera maturata a livello internazionale nel campo della finanza e del controllo di gestione presso aziende di primario standing nel settore food & beverage.

Chi è Luca Romano

Dopo una laurea in economia e commercio presso l’Università Bocconi di Milano, Romano ha iniziato la sua esperienza professionale nel 2001 in Unilever, ricoprendo fino al 2008 ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Supply Chain Finance Manager. Successivamente, ha proseguito il suo percorso in PepsiCo. Italia dove è arrivato a ricoprire l’incarico di Senior Planning Manager e nel 2012 è approdato in Campari, dove negli ultimi undici anni, prima di entrare a far parte del Gruppo Bauli, ha ricoperto ruoli di rilievo a livello globale, diventando prima Senior Director Finance in Giamaica, poi CFO Americas e in seguito Direttore Generale di Campari Russia.

«Entusiasta di entrare a far parte di questa azienda iconica»

«Sono orgoglioso di dare il benvenuto nella nostra squadra a un manager di talento come Luca Romano, - ha detto Fabio Di Giammarco, amministratore delegato del Gruppo Bauli - che può vantare una solida e preziosa esperienza in realtà industriali complesse e prestigiose. Il suo arrivo completa un management team di altissimo profilo che sono certo ci permetterà di realizzare il nostro ambizioso percorso di crescita in Italia e nel mondo».

Gli ha fatto eco lo stesso Luca Romano, il nuovo Chief Financial Officer del Gruppo Bauli: «Sono entusiasta di entrare a far parte di questa azienda iconica del Made in Italy che continua a guardare con lungimiranza al futuro. Mi inserisco in una squadra affiatata e consolidata con l’obiettivo di contribuire fin da subito alla crescita del gruppo, attraverso una gestione finanziaria strategica efficace».