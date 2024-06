Il Gruppo Bauli ha nominato Luisa Franzone come nuova Chief operating officer

Il Gruppo Bauli ha annunciato l'ingresso di Luisa Franzone come Chief operating officer, consolidando così il team dedicato a operations e supply chain. A partire dal 17 giugno, Franzone si è unita al gruppo leader nell’industria dolciaria, portando con sé una vasta esperienza internazionale. «La sua nomina - spiegagno da Bauli - è volta a potenziare la strategia produttiva dell'azienda sia sul mercato italiano che su quello estero, focalizzandosi sul raggiungimento di un vantaggio competitivo sostenibile».

A capo della divisione Operations & supply chain, il nuovo COO si occuperà della gestione dell’intero processo di produzione: dal planning, agli acquisti, al manufacturing fino alla logistica e distribuzione. Tra i suoi obiettivi principali vi sarà quello di ottimizzare la qualità e l’efficienza delle operazioni di produzione, promuovendo contemporaneamente standard elevati di sicurezza e di servizio.

Franzone vanta una lunga e variegata esperienza nel settore operations e supply chain a livello internazionale. Laureata in Ingegneria Chimica all’Università di Genova, ha iniziato la sua carriera in Unilever, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare Country supply chain VP nel 2016. Prima del suo ingresso nel Gruppo Bauli, Franzone è stata Head of global supply chain in Bayer.

«Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a Luisa Franzone in azienda. - ha detto Fabio Di Giammarco, amministratore delegato del Gruppo Bauli - La sua leadership e il suo notevole background internazionale contribuiranno a perseguire con successo la nostra strategia di crescita che punta su obiettivi ambiziosi e creazione di valore. L'arrivo di Luisa coincide, infatti, con un periodo di grande trasformazione per la nostra azienda. Stiamo implementando una strategia di portafoglio unica e distintiva, in linea con il nostro approccio tri-direzionale orientato allo sviluppo di nuove categorie di prodotto, nuovi canali di vendita e l’ingresso e consolidamento in nuove aree geografiche».

La nuova Chief operating officer del Gruppo Bauli, Luisa Franzone, ha quindi commentato: «Sono entusiasta di entrare a far parte del Gruppo Bauli, iconica realtà del Made in Italy, in un momento cruciale del suo percorso. In questa fase di profondo rinnovamento, una gestione produttiva efficace, unita all’innovazione tecnologica degli stabilimenti, sarà fondamentale per il successo della nuova strategia. Con il mio team, ci impegneremo a garantire qualità ed efficienza nelle operations e ottimizzazione lungo tutta la catena di approvvigionamento».