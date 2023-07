Alta reputazione online per la ristorazione veneta, Verona seconda a Treviso

La ristorazione veneta raggiunge livelli di apprezzamento sempre più alti anche nel web. Nella cosiddetta reputazione digitale, l'indice di gradimento (ovvero il "sentiment") è pari all'87,1%, con un leggero aumento dello 0,5% rispetto al 2022. Un risultato più che lusinghiero se consideriamo che è già sopra la media italiana (che nel 2022 era dell’86,4%) e che in alcune aree della regione raggiunge risultati di assoluta eccellenza molto vicini al 90%.

È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio del turismo regionale federato che ha esaminato 389.885 contenuti digitali per monitorare il "sentiment" e la reputazione dei locali e ristoranti veneti in base alle tracce lasciate online dai visitatori. Grazie all’analisi semantica avanzata è stato possibile analizzare contenuti e conversazioni online scritti dai visitatori per tracciare lo stato di salute del comparto e i livelli di fiducia in ogni singola area del territorio.

L'analisi della reputazione online nel settore del turismo sta diventando un'attività critica per il successo delle strategie di promozione e commercializzazione. Per una destinazione turistica, un’analisi costante e mirata dei contenuti pubblicati sul web può infatti rappresentare un importante vantaggio competitivo, oltre che aumentare la qualità delle relazioni e della comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Gli sviluppi di internet si caratterizzano per un ruolo predominante degli utenti, che contribuiscono in maniera rilevante alla creazione di nuovi contenuti. Tali contenuti pubblicati su blog o condivisi su piattaforme social si diffondono con velocità. E il giudizio complessivo che emerge online per un prodotto o un servizio viene indicato anche come "sentiment" e la sua analisi permette all’azienda di ricavare informazioni utili sia per comunicare in modo efficace con i clienti che per intervenire su prodotti o servizi in modo mirato adottando strategie di qualità.

Le migliori cinque località turistiche per ristoranti e locali risultano essere l'Altopiano dei 7 comuni (89,8%), le Dolomiti (89,1%), Asolo e le terre del Grappa (88,8%), le Colline del Prosecco (88,4%), il Po e il suo Delta (88,4%). Tra le spiagge, invece, sul podio Cavallino Treporti (88,3%), poi Bibione (87,1%), Jesolo - Eraclea (86,9%), Caorle (84,7%) e Chioggia (83,4%). Tra i capoluoghi di provincia, Treviso è all'87,9% di gradimento anche se cala rispetto al 2022, Verona ha un'indice dell'86,9%, Padova dell'86,7% e Venezia dell'85,9%.

«Questi dati confermano la crescita della qualità delle imprese venete che lavorano nella ristorazione, oltre 25mila, smentendo soprattutto una vecchia credenza, ovvero che nelle località di maggior afflusso turistico vi sia un calo della qualità dell'offerta gastronomica - ha commentato Maurizio Franceschi, direttore di Confesercenti Veneto - Dalle Dolomiti al litorale, alle città d'arte, il settore della ristorazione è di primaria importanza per il turismo, e le imprese stanno facendo un lavoro immenso per far crescere la qualità dell'offerta, sforzo che risulta premiato anche dai commenti del web. È tuttavia necessario continuare a lavorare sulla qualità e strutturare un’offerta sempre più competitiva e smart nell’ambito dello sviluppo del turismo enogastronomico. Dobbiamo quindi usare questi dati per capire che cosa sta accadendo sul territorio, quali sono i trend e come adattare di conseguenza servizi e prodotti per sfruttare l’andamento e migliorare i risultati, sia per la propria attività che a livello territoriale».