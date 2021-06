Gli acrobati dell’edilizia cercano personale a Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

EdiliziAcrobatica S.p.A., la prima azienda italiana ed europea nel settore dell’edilizia su fune arriva a Verona e seleziona muratori da inserire in organico. Presente con oltre 100 aree di intervento tra Italia e Francia, e di recente sbarcata in Spagna, EdiliziAcrobatica conta oggi oltre 1100 risorse umane e, entro la fine dell’anno, al fine di soddisfare le tante richieste di intervento, tagliare il traguardo delle 1500. Indicata da un’indagine, che ha coinvolto oltre 2000 aziende di grandi dimensioni, condotta dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, una delle realtà italiane più ambite in cui lavorare, EdiliziAcrobatica prevede percorsi di formazione e di crescita dedicati e formulati su ognuna della proprie risorse umane allo scopo di aiutare ciascuna di esse a manifestare il proprio potenziale. L’obiettivo dell’azienda è penetrare sempre di più sul territorio nazionale mettendo a disposizione dei cittadini il proprio know-how che assicura lavorazioni di eccellenza svolte con notevole risparmio di costo e di tempo per i proprietari di immobili, al contempo, Acrobatica vuole contribuire concretamente a migliorare il livello occupazionale creando nuovi posti di lavoro. Si tratta dunque di un’occasione unica e di grande valore, in un periodo, come quello attuale, in cui la pandemia ha profondamente inciso sul tessuto economico e imprenditoriale del Paese. “Il nostro modello di business - spiega Anna Marras, socia e consigliera di amministrazione con delega alle Risorse Umane di EdiliziAcrobatica - è completamente strutturato sulle persone, perché siamo convinti che il successo di un’azienda sia correlato in modo diretto al successo delle singole persone che ne fanno parte. Per questo le affianchiamo con piani di crescita a misura della persona, percorsi formativi mirati e piani di incentivi economici legati ai risultati. La meritocrazia è uno dei nostri valori cardine e facciamo in modo che questo si traduca in benefici economici, e non solo, per i componenti del Gruppo che con il loro straordinario lavoro fanno davvero la differenza”. Per candidarsi come muratori in EdiliziAcrobatica è necessario inviare il proprio curriculum a: lavoro@ediliziacrobatica.com