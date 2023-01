Sale controllo di Orkli nella veronese Giordano Controls. Obiettivo: raddoppiare il fatturato

Orkli sale dal 45% al 60% del capitale sociale di Giordano Controls. Un'operazione dal valore di circa 25 milioni di euro. «In questo modo rafforziamo struttura e capacità finanziaria - ha spiegato Bruno Giordano, presidente del gruppo veronese - per affrontare gli investimenti necessari ad un'ulteriore crescita, aumentando la presenza internazionale attraverso la consolidata struttura a livello globale di Orkli».

Giordano Controls opera nello sviluppo e nella produzione di soluzioni elettroniche all'avanguardia per il condizionamento e la climatizzazione. L’azienda è nata nel 2004 ed occupa complessivamente 200 persone: 70 a Villa Bartolomea, dove ha sede anche il quartier generale, e 130 nello stabilimento produttivo di Timisoara, in Romania. Il fatturato ha toccato lo scorso anno i 28 milioni di euro, con un export diretto di circa il 30%.

Il gruppo basco Orkli, invece, conta 1.100 addetti diretti e 250 milioni di fatturato, ed è attivo nel mercato della sicurezza del gas e nel settore del riscaldamento dell'acqua e dell'home comfort. Fa parte della Mondragón Corporation, cooperativa industriale con stabilimenti in Spagna, Italia, Brasile, Cina, con uffici commerciali nei principali mercati di riferimento e con 15 centri di ricerca di cui uno dedicato allo sviluppo delle tecnologie per l’idrogeno. Orkli è entrata per la prima volta nel capitale di Giordano Controls nel 2019 e in poco meno di 3 anni, il personale è aumentato di quasi un 50%, mentre il fatturato è cresciuto di oltre il 60%. Con questa operazione, Orkli consolida la sua presenza sul mercato italiano come hub per lo sviluppo delle tecnologie più avanzate legate al settore della climatizzazione. «Crediamo molto nel sistema industriale italiano e nella sua capacità di innovazione» ha spiegato Aitor Goñi, amministratore di Orkli, che ha anche annunciato l’obiettivo di «raddoppiare il fatturato nei prossimi 5 anni, attraverso un piano di investimenti importante».

Advisor finanziari e legali dell'operazione sono stati Ey per Orkli, con il partner Jose María Rossi e gli avvocati Christian Busca, associate partner, ed Erjena Agaraj; e Belluzzo International Partners per il Gruppo Giordano, con l'equity partner Ignazio Stefano Barone e gli avvocati Andrea Moja e Chiara Gandini.