Sul Garda turismo oltre i livelli pre-Covid e Generali va incontro alle attività ricettive

Il gruppo assicurativo Generali vuole porsi al fianco degli imprenditori dell'ospitalità e del turismo con la nuova soluzione "Attiva Turismo". La compagnia punta a offrire protezione e continuità di business alle strutture ricettive e questo potrebbe tornare utile alle attività veronesi, soprattutto a quelle del Lago di Garda.

Secondo il bollettino socio-economico del Veneto di luglio 2022, il turismo sul Lago di Garda ha superato i livelli pre-pandemia (+0,9% di visitatori nel primo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019), mentre è ancora in difficoltà il turismo nelle città d'arte del Veneto.

Nel primo trimestre 2022, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la spesa degli italiani all’estero è raddoppiata, mentre quella degli stranieri in Italia è addirittura quadruplicata, segno della forte attrattività del nostro territorio. Tali stime comprendono le spese sostenute per alloggio, ristorazione, acquisti e servizi usufruiti. E in Veneto, la spesa di turisti e viaggiatori stranieri sta tornando ai valori pre-covid: 0,7 miliardi di euro nel 1° trimestre 2022 contro lo 0,9 dello stesso periodo 2019.

Di fondamentale importanza è stato poi il turismo domestico, in particolare quello intraregionale. I veneti hanno trascorso nel 2021 più di 8 milioni di notti in località della propria regione, in aumento anche rispetto alla situazione pre-covid (+11,2%) con una crescita che continua nell’anno in corso (nel primo quadrimestre del 2022 +6,5% rispetto ai primi quattro mesi del 2019).

In questo contesto di ripresa s'inserisce l'offerta di Generali. Attiva Turismo è la nuova soluzione per le imprese del turismo disponibile in tutte le agenzie. È caratterizzata da un'alta versatilità per rispondere alle esigenze di tutte le tipologie dell'alberghiero e dell'extra-alberghiero.

«Il turismo rappresenta sempre più uno dei motori della ripresa della nostra economia - hanno commentato Marco Oddone, chief marketing & distribution officer di Generali Italia, e Tommaso Ceccon, chief property & casualty officer di Generali Italia - Per questo Generali vuole essere al fianco degli imprenditori di questo settore offrendo loro prevenzione, assistenza, servizi e digitale. Attraverso Attiva Turismo, puntiamo a proteggere e supportare la continuità del business delle oltre 200mila strutture ricettive che sono oggi presenti in Italia».

Infatti, le priorità segnalate dagli imprenditori del settore sono: la continuità operativa della propria attività; la necessità di sapersi muovere nella complessità burocratica e amministrativa; l’impatto della digitalizzazione sul proprio business; l’attenzione per lavoratori, clienti e ambiente circostante. Per questo Attiva Turismo è stata progettata dando particolare importanza a modularità, personalizzazione e digitalizzazione.

Prevenzione e assistenza diventano elementi primari, strettamente correlati alla componente di protezione, grazie a una serie di servizi utili ogni giorno, come ad esempio la consulenza legale telefonica. Inoltre, con Attiva Turismo, i servizi di pronto intervento dopo un sinistro sono parte integrante dell'offerta, sia per i rischi tradizionali sia per quelli emergenti derivanti da attacchi cyber. Questa soluzione di Generali prevede anche una più semplice diaria da interruzione d’esercizio e vede potenziate le garanzie di tutela legale, oltre a specifici servizi a protezione delle persone (titolare, dipendenti e clienti, inclusi gli animali domestici). In più, sono comprese nuove garanzie che affiancano l’offerta tradizionale, come le coperture specifiche per strutture di interesse storico o artistico, integrando sia coperture catastrofali (terremoto, alluvione, bombe d’acqua) che un pacchetto di garanzie cyber per la tutela del patrimonio digitale dell’azienda.

Attiva Turismo si basa su tre distinti moduli assicurativi studiati per le diverse aree di bisogno delle attività ricettive e alberghiere. Il modulo di protezione dell’attività risponde al bisogno legato alla protezione dei beni aziendali proponendo le coperture incendio, eventi atmosferici, eventi straordinari e Impianti, eventi catastrofali e furto. Il modulo protezione del patrimonio risponde invece al bisogno legato alla protezione del patrimonio aziendale proponendo una copertura di responsabilità civile e protezione legale. Infine, il modulo protezione digitale: risponde al bisogno legato alla protezione del patrimonio digitale aziendale proponendo una copertura elettronica.

Questi tre moduli possono essere combinati e attivati anche insieme ad altri due moduli trasversali: il modulo prevenzione e assistenza, legato all’assistenza e al soccorso, e il modulo protezione della continuità, che integra le coperture dei moduli protezione dell’attività e digitale con diverse coperture contro i danni da interruzione d’esercizio.