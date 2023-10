Il veronese Gasparato confermato ai vertici di Uir, Zaia: «Idee e progetti daranno slancio alla crescita delle logistica italiana»

«La riconferma ai vertici di Uir, l’Unione Interporti Riuniti, del presidente Matteo Gasparato e del vice Franco Pasqualetti, fino al 2026, prospetta una continuità di visione all’interno dell’associazione nazionale, rivolta essenzialmente alla crescita della logistica italiana, al rilancio del trasporto ferroviario e dell’intermodalità». A dirlo è stato il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, congratulandosi con Gasparato e Pasqualetti confermati ai vertici di Uir, l’associazione che rappresenta la totalità degli interporti italiani e composta da 26 siti logistici.

Lo stesso governatore ha poi aggiunto: «Da un lato Gasparato, presidente dell'Interporto Quadrante Europa di Verona, primo porto in Italia per volumi di traffico combinato, continuerà a guidare Uir forte dell’esperienza maturata in quello che per il Veneto rappresenta un nodo strategico riconosciuto tra i migliori a livello europeo. Dall’altro, - ha precisato Zaia - Pasqualetti, darà il suo contributo in termini di conoscenze su transizione energetica, sviluppo della intermodalità ed efficientamento energetico. Temi sviluppati all’Interporto di Padova anticipando i tempi. Ricordo, infatti, l’iniziativa "CityPorto", attiva già dal 2004, grazie alla quale dall’interporto di Padova partono mezzi a basso impatto ambientale per la distribuzione delle merci nel centro urbano di Padova e verso Abano e Montegrotto».