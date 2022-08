Gardaland, fiducia per la stagione: «Contiamo di arrivare ai livelli pre pandemia»

Nonostante il grande caldo, si registra una gran voglia di divertimento tra i visitatori di Gardaland Resort che prosegue una stagione iniziata con successo: ottimi gli afflussi nel parco e a Legoland Water Park.

«Quest’anno la stagione è iniziata in primavera – afferma l’amministratore delegato Sabrina De Carvalho - e questo ci ha consentito di accogliere i visitatori provenienti da tutt’Italia, che sono il 75%, ma registriamo anche, con soddisfazione, il ritorno dei turisti stranieri, principalmente tedeschi, austriaci e svizzeri per il rimanente 25%. Da metà giugno, in particolare, con l’apertura del Parco fino alle 23, stiamo registrando un’occupazione pari al 100% a Legoland Water Park», continua De Carvalho.

Per tutta l’estate, con Gardaland Night is Magic il parco rimane fino alle ore 23, proponendo così attrazioni e degli show in un’atmosfera ancora più suggestiva, inziando dalle aree pensate per i piccoli di casa come Fantasy Kingdom o Peppa Pig Land, dove si possono incontrare i personaggi del cartone animato e scattare con loro una simpatica foto-ricordo.

Emozioni più forti sulle attrazioni "Adventure", tra le quali figura l'ultima arrivata, la dark-ride Jumanji The Adventure, novità assoluta della stagione 2022 ed unica attrazione al mondo ispirata alla serie cinematografica di Sony Pictures Entertainment: si tratta di un percorso attraverso 12 ambientazioni scenografiche a bordo di speciali veicoli multi-motion a forma di fuoristrada che, oltre a compiere un movimento lineare lungo il binario, reagiscono ai pericoli, agli ostacoli e agli effetti audio e video disseminati lungo il percorso ruotando su sé stessi e oscillando, simulando i movimenti di un vero fuoristrada. A rendere l’esperienza ancora più immersiva sono i 7 schermi, di cui due di grandi dimensioni, posizionati nell’attrazione.

L'occasione per una pausa rinfrescante è rappresentata da Fuga da Atlantide, dove grandi imbarcazioni affrontano discese da 14 e 18 metri di altezza.

Tra le oltre 40 attrazioni, immancabili sono le "Adrenaliniche" come Oblivion con i suoi 42,5 metri di altezza, una velocità di 100 km/h ed un percorso che si articola fra avvitamenti, rotazioni a 360° e ripide discese ad 87° di inclinazione. Da considerare anche Raptor, con una velocità di punta al limite dei 90 km/h, cadute e capovolgimenti.

Per chi vuole trovare refrigerio, Gardaland Resort mette a disposizione Legoland Water Park, tra scivoli colorati e milioni di mattoncini, oltre ad un corso che lo attraversa con monumenti più iconici d’Italia riprodotti in scala dai classici Lego, che compongono anche i gommoni personalizzabili.

«Se già la scorsa estate avevamo raggiunto il 90% degli ingressi che registravamo nel 2019, per la stagione in corso siamo decisamente fiduciosi e contiamo di tornare, a fine stagione 2022, ai livelli pre pandemia», ha aggiunto l'ad De Carvalho.