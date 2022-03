Gardaland Hotel, si punta al 90% delle camere occupate anche nel 2022

Anche per il 2022, Gardaland Hotel punta ad un occupazione del 90% delle camere delle sue tre strutture, che sommano complessivamente 475 stanze. A queste infatti si sono appena aggiunte le 4 interamente tematizzate Jumanji, che completano così la nuova attrazione che verrà inaugurata il prossimo 2 aprile, basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures.

«In questi ultimi anni si è sviluppata sempre di più la tendenza che porta i visitatori a privilegiare le destinazioni capaci di creare un’esperienza: divertire, sorprendere e trasportare in altri mondi - ha commentato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato Gardaland -. Le camere tematizzate dei nostri tre hotel rispondono perfettamente a questa esigenza, permettendo alle famiglie di prolungare anche durante la notte l’avventura iniziata nel Parco e di vivere così un’esperienza unica e completa. Le camere tematizzate Jumanji, ad esempio, catapulteranno gli ospiti nella giungla selvaggia e permetteranno loro di vivere in prima persona le avventure dei protagonisti della serie».

Grazie all’aggiunta di queste quattro camere tematizzate Gardaland Resort – che comprende anche Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel - raggiunge l'offerta di 261 camere interamente tematizzate sulle 475 totali, confermandosi leader in Italia nel mercato delle accomodation a tema in grado di offrire un’esperienza incredibile che spazia dalla fantasia alla magia fino all’avventura, con proposte per le diverse fasce di età.

Nel frattempo, si avvicina l’inaugurazione, il 2 aprile, di Jumanji The Adventure, la dark ride per famiglie e teenager ispirata alla popolare serie cinematografica: sono infatti arrivati tutti gli animatronics che sorprenderanno i visitatori durante il percorso e sono in via di ultimazione le scenografie che arricchiranno l’esperienza.