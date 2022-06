Gardaland, 13 attrazioni chiudono prima: mancano i lavoratori stagionali

«Siamo estremamente dispiaciuti per la delusione causata da questa situazione che è temporanea e che contiamo di risolvere al più presto. Purtroppo siamo costretti a ridurre gli orari di apertura di alcune nostre attività a causa di eventi esterni ed indipendenti dalla nostra volontà, quali la forte carenza di lavoratori stagionali che sta sperimentando il settore turistico.

Come già anticipato si tratta di una situazione momentanea che contiamo di risolvere a brevissimo, nel frattempo vi ringraziamo per la pazienza e comprensione finora riservataci».

È la risposta data sui social da Gardaland ad uno dei tanti commentatori arrabbiati che hanno preso d'assalto la pagina Facebook del parco divertimenti di Castelnuovo del Garda. Motivo? A partire da domenica 19 giugno, 13 attrazioni verranno chiuse alle ore 19, mentre sabato sera, in occasione della "notte bianca", chiuderanno alle ore 20. Nell'elenco figurano: Space Vertigo, Colorado Boat, Jungle Rapids, Magic House, Superbaby, Funny Express, Flying Island, Baby cavalli, Peter Pan, Cinema 4D Experience, Kung fu Panda Master, Albero di Prezzemolo e Baby Canoe.

Decisione che, come spiegano dal parco, sarebbe legata alla mancanza di lavoratori stagionali che quest'anno avrebbe colpito anche Gardaland, mandando però sulle furie i visitatori, già adirati per la situazione relativa alle code per raggiungere il parco e anche per accedervi. Proteste che arrivano anche dagli abbonati, affezionati del parco di Prezzemolo, tra chi chiede i soldi indietro in quanto queste «restrizioni al momento della vendita non c'erano» e chi sottolinea come l'avesse sottoscritto per godersi alcune attrazioni illuminate.

Momento complicato dunque per l'immagine di uno dei parchi divertimento più importanti d'Europa, con i suoi 2,7 milioni di ingressi registrati nel 2021, che ora è chiamato a rimediare a questo inconveniente.