Dal Forum Eurasiatico di Verona l'invito alla cooperazione internazionale

Ha preso il via oggi, 22 ottobre, in Gran Guardia, il tredicesimo Forum Economico Eurasiatico di Verona. Promosso dall'associazione Conoscere Eurasia, Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, il Forum vede la partecipazione di relatori di rilevanza internazionale delle istituzioni e dell'economia.

La manifestazione è stata fortemente voluta da Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e di Conoscere Eurasia, che ha trasformato il consueto appuntamento prevedendo la presenza nel capoluogo scaligero del 60% dei relatori e, in collegamento web, oltre 3.500 addetti ai lavori di Italia e Grande Eurasia.

Ha aperto i lavori il sindaco di Verona, Federico Sboarina, che ha dichiarato: «Da anni tutto il mondo si affaccia a questo forum economico, proprio per il suo molteplice valore e per il prestigio acquisito nel tempo. Ma quest'anno la sua valenza è ancora più profonda, perché in questi due giorni di confronti, riflessioni su idee ed esperienze, così come di business, ci ritroveremo a dover affrontare in primis quello che tutti stiamo vivendo. Dobbiamo ripensare le dinamiche e le relazioni internazionali perché la pandemia sta cambiando lo scenario tra i Paesi del mondo, chiamati ad affrontare, nessuno escluso, un'emergenza sanitaria senza precedenti con gravi ricadute economiche e sociali. Da soli, in questo momento non si va da nessuna parte. Bisogna, piuttosto, guardare lontano con una visione al lungo periodo, con politiche e riforme chiare che diano respiro ai mercati, alle attività economiche».

Ed è stato incentrato proprio sulla cooperazione internazionale l'intervento di Antonio Fallico, il quale ha ricordato che il vaccino anti-Covid Sputnik V, registrato l'11 agosto al Ministero della salute, potrebbe essere disponibile al pubblico in Russia e in altri Paesi tra fine ottobre e inizio novembre. Un secondo vaccino russo denominato EpiVacCorona, registrato il 14 ottobre, è stato messo in produzione per 60mila dosi e un terzo vaccino è in fase di sviluppo. «Non possiamo sconfiggere la pandemia sanitaria rischiando la pandemia economica - ha continuato Fallico - Le attività scolastiche, culturali, imprenditoriali ed economiche non possono essere inibite se non vogliamo provocare una catastrofe sociale globale». E sulla pandemia, Fallico ha detto: «È legata all'interferenza umana sull'integrità dell'habitat ed è amplificata dal modo di vivere e spostarsi dell’uomo contemporaneo. Non è più praticabile uno sviluppo economico senza ripensare radicalmente al modo in cui produciamo e consumiamo».