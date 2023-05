Confesercenti Verona, food delivery in crescita: sale il numero di enoteche che vi si affidano

Anche nel capoluogo scaligero sono in crescita le aziende della ristorazione che utilizzano le piattaforme digitali per il delivery, nonostante la commissione pagata sia in media del 20%, percentuale che cresce in base alla zona e può arrivare al 25%. «Ma può scendere anche al 15% se l'attività è strutturata e ha già una propria visibilità on line», a spiegarlo è Alex Camara, vicepresidente Confesercenti Verona, che con la sua azienda di marketing nel settore della ristorazione, ha all'attivo oltre una settantina di attività tra ristoranti, osterie, gelateria ed, in crescita, le enoteche: «Seguiamo l'entrata di queste aziende nelle varie piattaforme di delivery, certo, la commissione pagata è di media del 20% ma è un'opportunità per tante attività che non si sono ancora riprese dal post pandemia o hanno deciso di puntare tutto sul delivery».

Secondo l'associazione, a vantare il maggior numero di traffico sarebbe la piattaforma Deliveroo, seguita da Glovo e Just Eat.

Dunque, riferisce l'associazione, ristoranti, pizzerie, gelaterie, osterie ed enoteche spesso si sono attrezzate con un tariffario a parte, rincarato, alcune volte, di circa del 20% e dedicato al delivery. «Per la cena, l'aumento rispetto a chi consumerebbe al locale è molto vicino al 20%, mentre a pranzo si cerca di essere più contenuti, con scontistiche adeguate proprio per essere competitivi», dice Camara.

In crescita, a Verona, le enoteche che fanno delivery e che scelgono di aderire alle piattaforme digitali piuttosto che aprire un e-commerce aziendale. «Almeno una decina negli ultimi mesi, perchè sempre più le enoteche ricevono richiesta di consegna a domicilio sia da turisti, per una buona bottiglia di vini di qualità e magari fresco, che dagli uffici per particolari pranzi di lavoro».

Anche Verona perciò riflette i dati elaborati da Inapp, da cui emerge che la commissione media che le imprese della ristorazione pagano alle piattaforme digitali per vendere i propri prodotti, è del 18%, con valori superiori al 20% per un’impresa su tre. In Italia le imprese dei settori del turismo e ristorazione che utilizzano le piattaforme digitali per vendere propri prodotti e servizi sono oltre 57mila. Nel turismo, sempre secondo i dati Inapp, si registra la maggiore diffusione con una percentuale del 42% (pari a 38.615 imprese), il 13% nella ristorazione (pari a 18.898 imprese)