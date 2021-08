Dalla Regione 5 milioni per l'imprenditoria femminile e 3 milioni per quella giovanile

Sono stati aumentati i fondi per l'erogazione di contributi in conto capitale ad imprese a prevalente o totale partecipazione femminile ed è stato dato il via libera ad un nuovo bando destinato agli imprenditori under 35

La giunta regionale del Veneto ha dato il via libera ad un nuovo bando destinato a promuovere e sostenere le piccole e medie imprese giovanili nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi. Inoltre, ha approvato l'aumento di 5 milioni di euro dei fondi a disposizione del bando per l'imprenditoria femminile 2021, così da permettere lo scorrimento della graduatoria delle richieste ricevute. Quest'ultimo bando era scaduto lo scorso febbraio e prevedeva l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile per un totale di 2 milioni e mezzo di euro. La disponibilità è ora salita a 7 milioni e mezzo di euro e le aziende che rientreranno nel finanziamento avranno tempo di concludere il progetto entro fine novembre 2022.

«Il bando per l'imprenditoria femminile ha riscontrato un interesse senza precedenti - ha commentato Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico - Questo è un segno della vitalità dell'imprenditoria femminile e del fatto che, in piena pandemia, le donne hanno dimostrato voglia di rimboccarsi le maniche e di avviare attività imprenditoriali a prevalente gestione femminile. Un segnale di speranza e di vitalità che conferma che uno dei punti di forza del sistema economico veneto sono proprio le nostre imprenditrici. L'aumento della disponibilità dei fondi destinati all'imprenditoria femminile è un grande risultato per dare risposta alle molte imprenditrici venete che giocano un ruolo importante nell'economia territoriale. Si tratta di un bando per investimenti, questo significa che chi ha presentato domanda lo ha fatto per un progetto di sviluppo imprenditoriale, puntando a migliorare la propria attività. Ha investito, dunque, sul futuro. E questo ha un enorme valore anche come segnale di vivacità e forza delle imprenditrici venete.

Sul bando per i giovani imprenditori, invece, Marcato ha dichiarato: «Abbiamo scelto di sostenere chi, tra i 18 e i 35 anni, decide di investire sulla creazione di nuove attività economiche o sullo sviluppo di attività già esistenti nei vari settori, offrendo loro contributi a fondo perduto pari a 3 milioni di euro. Questo è un sostegno per dare fiducia e slancio ai nostri giovani, soprattutto in questo particolare momento in cui serve maggiore spinta verso il futuro. Ma si tratta anche di sostenere giovani che decidono di investire sul loro futuro in Veneto, nella loro terra, senza andare altrove». Le domande di sostegno relative al bando per l'imprenditoria giovanile, che verrà pubblicato nella sezione bandi del sito della Regione, dovranno essere compilate e presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (Siu) della Regione del Veneto entro le 12 del 30 settembre 2021.