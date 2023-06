Al via (in anticipo) la stagione delle pesche veronesi: «Sono sempre più richieste dalla Grande distribuzione organizzata»

Parte in anticipo la stagione delle pesche veronesi. Al mercato ortofrutticolo intercomunale di Pescantina e Bussolengo la commercializzazione è iniziata circa una settimana prima dello scorso anno e, spiegano dalla Fondazione prodotti agricoli di Bussolengo e Pescantina, «le previsioni sono positive».

Gianluca Fugolo, presidente della Fondazione prodotti agricoli, ha commentato: «A causa dell’alternarsi del freddo e del caldo, le prime varietà di pesche in raccolta Spring Crest e di nettarine Big Bang non godono di pezzature importanti ma contiamo sulle prossime varietà, dati il caldo e la stabilizzazione del clima. Difficile adesso fare ulteriori previsioni anche se siamo fiduciosi della quantità e qualità. Contiamo già all’inizio di luglio di avere una visione più completa dell’andamento produttivo». Lo stesso Fugolo ha poi aggiunto:« Di certo ogni anno aumentano le richieste da parte della Grande distribuzione organizzata sia veronese che lombarda per acquistare il nostro prodotto che arriva fresco, in tempi molto brevi rispetto alla raccolta».

Dal fine settimana, infatti, a livello locale le pesche a marchio Principesca si potranno trovare in diversi supermercati della zona: «Il marchio Principesca, - ha ribadito il presidente Fugolo - nato nel mercato ortofrutticolo intercomunale di Pescantina e Bussolengo nel 1990, è riconosciuto dai consumatori in quanto simbolo di prodotti di elevata qualità, di provenienza certa e controllata. Il merito va ai produttori che ogni anno si impegnano a portare al mercato eccellenti pesche coltivate nel rispetto dell’ambiente».

Secondo quanto affermato in una nota della Fondazione prodotti agricoli, la produzione di pesche e nettarine provenienti dalle zone scaligere vocate alla peschicoltura e commercializzata nel mercato ortofrutticolo intercomunale di Pescantina e Bussolengo si attesta «generalmente sui 15.000 quintali, ma ogni anno va valutato a sé». In particolare, nei Comuni di Bussolengo e Pescantina, aumentano le aziende agricole che investono in nuovi impianti. «L’obiettivo - ha aggiunto il presidente Fugolo - è sviluppare ulteriormente la coltivazione della pescicoltura di qualità che sta tornando interessante per i produttori specie a causa delle problematiche dei kiwi, come la moria delle piante. La nostra Fondazione si attiva pertanto a valorizzare i prodotti veronesi anche in collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio per portare sulle tavole di consumatori e di ristoranti ottime produzioni».