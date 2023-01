Fondazione Arena, candidature aperte per un componente nel Consiglio di Indirizzo

Il Comune di Verona ha comunicato che il 25 gennanio, alle ore 13, scadono i termini per la presentazione delle candidature per la designazione di un componente nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione Arena, oramai a fine mandato.

I candidati dovranno presentare la propria candidatura online compilando il modulo disponibile sul sito del Comune.

Ai sensi dell’art.9 dello Statuto della Fondazione Arena, i componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere scelte tra persone di comprovata esperienza amministrativa anche in riferimento al settore specifico di attività della Fondazione Arena.

Per informazioni contattare la Segreteria Generale - Affari di Giunta - al numero 045-8077748-7854 o visitare il portale del Comune alla voce 'il Comune- Tutti gli uffici - Segreteria generale- Servizi - Candidature'.