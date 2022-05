FlixBus potenzia la sua rete di collegamenti a Verona in vista dell'estate

In vista dell’estate, FlixBus torna a scommettere su Verona e porta a oltre 100 il numero delle località collegate con la città scaligera. L’estensione delle tratte permetterà a chi parte da Verona di ampliare le proprie opportunità di viaggio, e allo stesso tempo consentirà ai visitatori di raggiungere più facilmente la città. Oltre che a Verona, FlixBus consolida la propria rete sull’intero territorio regionale, potenziando le tratte fra diverse località venete e le altre regioni italiane, oltre che i paesi vicini.

La società lancia anche le prime tratte interne al Veneto, offrendosi come soluzione di mobilità ideale anche per chi arriva dall’estero grazie a un sistema di prenotazione pratico e immediato, disponibile in 30 lingue anche su sito e app. A sua volta, il consolidamento in Veneto rientra in una generale espansione della rete a livello nazionale, perseguita nel rispetto di un esaustivo protocollo di sicurezza e con un occhio di riguardo per i medi e piccoli centri: non a caso, il 40% delle fermate FlixBus in Italia si trova in località con meno di 20.000 abitanti.

Con l’estensione dei collegamenti fra il terminal di Viale Girolamo Cardinale (Porta Nuova) e oltre 100 città, Verona si riconferma una meta importante e un nodo strategico nella rete di FlixBus. Un evento importante è rappresentato dal lancio dei collegamenti fra Verona e altre città venete: infatti, è già possibile prenotare corse senza cambi verso Venezia, raggiungibile fino a sei volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da un’ora e 20 minuti, Padova (a circa un’ora), Vicenza (a 50 minuti) e l’aeroporto Marco Polo, collegato fino a cinque volte al giorno. Con le nuove tratte, FlixBus punta ad agevolare gli spostamenti di chi parte dal territorio e veicolare, al tempo stesso, i flussi di visitatori lungo itinerari meno noti, creando opportunità per il turismo locale.

Dal 9 giugno, inoltre, Verona sarà collegata anche con Cortina d’Ampezzo, San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Tai di Cadore e Longarone. Questi primi collegamenti regionali si aggiungono a quelli già attivi con molte delle maggiori città italiane, come Milano (collegata fino a 12 volte al giorno), Trento (fino a sette corse al giorno) Trieste, Bologna, Roma, Firenze, Torino, Genova e Bari, città d’arte come Mantova o Lecce e mete turistiche di richiamo come Rimini, Bolzano o la Calabria ionica. A partire dal 13 giugno, inoltre, da Verona partiranno collegamenti diretti verso alcune delle mete balneari più rinomate della Riviera romagnola, tra cui Milano Marittima, Cervia e Cesenatico. Completano il quadro le corse per l’aeroporto di Orio al Serio, raggiungibile fino a nove volte al giorno in circa un’ora e 20 minuti.

Con più di 30 città collegate in sette paesi esteri, Verona si riconferma inoltre uno dei principali hub internazionali della rete FlixBus in Italia. Fra i centri connessi con il capoluogo, si possono citare Parigi, Lione, Strasburgo, Budapest, Monaco di Baviera, Francoforte, Zurigo, Ginevra, Lugano e Lubiana. In provincia restano operative anche le fermate di Peschiera del Garda e di Gardaland, connesse, fra le altre, con Milano, Torino, Trento e Bolzano.