Fine del mercato tutelato, occasione di risparmio per oltre 100mila veronesi

Se non ci saranno novità, a partire dal prossimo 10 gennaio non ci sarà più il mercato tutelato per le forniture di luce e gas. Un mercato che riguarda oltre 100mila veronesi, i quali dovranno passare al cosiddetto mercato libero e dovranno quindi confrontare le varie offerte per trovare quella più vantaggiosa. Il cambio potrebbe essere quindi positivo per i cittadini che per gli stessi servizi potranno pagare bollette meno costose. Anche perché, dall'altra parte, le aziende fornitrici come Agsm-Aim si stanno muovendo per non perdere clienti nel cambio, offrendo quindi le tariffe migliori.

E che il passaggio dal mercato tutelato a quello libero sia vantaggioso lo testimoniano anche i dati dell’Osservatorio Segugio.it, che ha analizzato l'evoluzione dei costi per luce e gas su base nazionale e locale.

I dati evidenziano un sostanziale incremento della spesa annuale per luce e gas rispetto al passato, sia per le forniture del mercato tutelato che per quelle del mercato libero. E di questo se ne sono accorti tutti: le bollette sono aumentate. Nello stesso tempo, però, a crescere è anche il risparmio garantito dal mercato libero, che può rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per le famiglie che desiderano abbattere il costo di luce e gas.

I dati raccolti dall'Osservatorio Segugio.it evidenziano un leggero calo dei consumi annui di energia elettrica (-8%) accompagnato da un aumento dei consumi di gas (+12%) nel confronto tra le rilevazioni effettuate a settembre 2022 e settembre 2023 in tutta Italia. Nel frattempo, la spesa nel mercato tutelato è aumentata del 170% per la luce e del 79% per il gas, mentre la spesa nel mercato libero è cresciuta del 104% per la luce e del 61% per il gas. E, in media, il risparmio annuo garantito dalle migliori tariffe del mercato libero è pari a circa 686 euro a livello nazionale.

Infine, il risparmio c'è anche a livello regionale in Veneto, dove nel mercato tutelato nel 2023 si arriverà a spende mediamente per luce e gas 2.984 euro, mentre nel mercato libero la spesa annuale stimata è di 2.278 euro, quindi 706 euro in meno. Una differenza mediamente più bassa rispetto a quella registrata dall'Osservatorio nel Veronese, dove nel mercato tutelato per luce e gas la spesa in questo 2023 sarà di circa 2.932 euro e nel mercato libero sarà di 2.195 euro. Quindi un risparmio di 737 euro.