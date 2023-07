Nuova linea di gelati allo stabilimento Sammontana di Colognola ai Colli

Nel suo sito produttivo di Colognola ai Colli, Sammontana avvierà nuovi impianti e una nuova linea produttiva grazie ad un finanziamento di Cassa depositi e prestiti (Cdp) garantito da Sace. Il contributo è di 15 milioni di euro e sosterrà lo sviluppo "green" dell'azienda italiana attraverso la produzione di gelati secondo standard di ultima tecnologia.

Il finanziamento, come riportato da Agenzia Dire, erogato da Cdp beneficia della Garanzia Green di Sace e consentirà all'azienda di aumentare i volumi di produzione e di consolidare la propria posizione di mercato, come previsto nel business plan 2023-2026 di Sammontana, grazie a nuovi investimenti in efficientamento energetico e green economy.

«Questa collaborazione con Sace e Cdp rappresenta un nuovo importante tassello per il nostro sviluppo in chiave sostenibile e nel mercato italiano - ha commentato Leonardo Bagnoli, amministratore delegato di Sammontana - L'accordo consolida il nostro impegno per il futuro volto a creare prodotti di qualità capaci di soddisfare le esigenze dei consumatori e di portare il sorriso nelle case di tutti».

Gli impianti e la nuova linea produttiva che saranno realizzati a Colognola ai Colli saranno caratterizzati da un ridotto impatto ambientale grazie all'utilizzo di tecnologie volte al miglioramento dell'efficienza energetica e una serie di attività legate all'economia circolare.