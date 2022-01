Filippo Girardi della Midac Batteries di Soave eletto presidente di Anie

È vicentino, ma presiede ed amministra l'azienda di Soave Midac Batteries. Ed è stato posto alla guida di Anie, la federazione nazionale associata a Confindustria che rappresenta le imprese elettrotecniche ed elettroniche. Oggi, 24 gennaio, l'assemblea dei soci di Anie ha eletto come presidente per il quadriennio 2022-2025 Filippo Girardi.

«Il 2022 sarà un anno decisivo - ha esordito Girardi - Un anno di grandi sfide in cui si dovrà consolidare la ripresa economica del nostro Paese e renderla strutturale. Un'occasione unica e irripetibile per accompagnare l'Italia verso uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo e per spingere la digitalizzazione mettendo al centro le persone».

Questi i punti centrali del programma, che, insieme al tema dell’aumento delle materie prime e dell’energia e la revisione del Codice dei Contratti pubblici, Girardi affronterà insieme a tre vicepresidenti: Giordano Bruno, Renato Martire e Vincenzo de Martino. Profili di grande spessore professionale e civile che sapranno al meglio affrontare le sfide della ripartenza e le istanze delle imprese associate.

Le imprese di Anie stanno svolgendo funzioni fondamentali per il sistema Paese e saranno ancor più centrali nei prossimi anni in cui il Pnrr dovrà essere pienamente implementato. Il contributo delle aziende associata ad Anie potrà essere fondamentale per pervenire ad infrastrutture più moderne e sostenibili, a città ed edifici smart e energeticamente più efficienti, oltre all'apporto che possono dare alla digitalizzazione dei sistemi produttivi e della pubblica amministrazione. «L’obiettivo della mia presidenza - ha concluso Girardi - è rendere Anie riconosciuta nel Paese come l’insieme delle migliori aziende di innovazione italiana. Innovazione non solo tecnologica ma anche valoriale. Siamo portatori di sviluppo, ricerca, innovazione. Le nostre imprese sono il cuore del Pnrr».

«Congratulazioni a Filippo Girardi. Con la sua esperienza saprà sicuramente dare impulso al settore industriale, al centro della grande sfida del Pnrr, guidando le scelte e portando soluzioni innovative e risposte concrete ai progetti che saranno messi a terra e che rappresentano un importante volano economico per tutto il Paese - è stato il commento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Avere in questo momento un interlocutore attivo e riconosciuto a livello nazionale sarà importante per avviare un confronto tra imprenditori leader nell’ambito dell’innovazione tecnologica e del mondo dell’industria 4.0 per uno sviluppo forte, integrato e sinergico di uno di quei settore che segnerà, certamente, l’evoluzione tecnologica del Paese. Auguro a Girardi un buon lavoro certo che saprà affrontare anche questa nuova sfida dando un contributo importante in termini di sviluppo, ricerca, innovazione anche a livello nazionale».