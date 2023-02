Agricoltura, cala il prezzo dei fertilizzanti: «È comunque il doppio rispetto a 5 anni fa»

Cala dopo un anno di rialzi il prezzo dei fertilizzanti, grazie alla flessione del costo del gas, consentendo agli agricoltori di guardare con meno apprensione alle operazioni colturali che anticipano la nuova stagione agricola.

«Oggi la quotazione dell’urea è attorno ai 650 euro a tonnellata rispetto agli oltre 1.000 euro del 2022 – dice Andrea Lavagnoli, presidente di Cia – Agricoltori Italiani Verona -. Va ricordato, tuttavia, che nella media degli anni 2016-2017 il prezzo si attestava a 350 euro a tonnellata. Vi è, dunque, un ribassamento del prezzo rispetto al 2022, ma è pur sempre di un raddoppio rispetto a cinque anni fa. Tuttavia, rispetto ai prezzi raggiunti l’anno scorso, si tratta di una riduzione che consente di riprendere le attività agricole in condizioni di relativa normalità, ma a certe condizioni. Occorre, infatti, che ci sia un’attenzione alle rotazioni, che precedono sempre la presenza di piante azoto fissatrici, e che ci sia un utilizzo dei fertilizzanti in maniera dedicata alle piante senza dispersioni ambientali. Inoltre, il corso dei prezzi mondiali dei cereali deve continuare a mantenersi relativamente alto. In questo contesto di grandi turbolenze, è necessario che gli agricoltori seguano attentamente quanto accade alle produzioni di altri Paesi, sopratutto di quelli che sono esportatori netti. Poiché la sovranità alimentare si raggiunge in costanza di produzione per l’approvvigionamento dei mercati, va considerata l’ipotesi di un tetto massimo ai prezzi per i mezzi tecnici utilizzati dagli agricoltori, a partire dai fertilizzanti».