Fedrigoni acquisisce maggioranza del gruppo tedesco Poli-Tape

Il gruppo veronese Fedrigoni ha acquisito la maggioranza del gruppo Poli-Tape, azienda tedesca che produce materiali di alta qualità per applicazioni grafiche.

Poli-Tape, fondato nel 1993, è costituito da un team di 370 persone distribuite in Germania (con due siti produttivi), Italia (con due siti produttivi) e negli Stati Uniti (con un sito in Oklahoma focalizzato sulla distribuzione). E distribuisce i suoi prodotti in oltre 90 paesi. L'azionista di maggioranza è la famiglia Möhren (affiancata dal Gruppo Bitburger come socio di minoranza) che manterrà una quota significativa del capitale assicurando una transizione agevole, durante la quale il management team guidato da Mark Wehrmann continuerà a servire i suoi clienti e partner di lunga data a livello globale.

Il ramo della grafica tessile di Poli-Tape comprende un assortimento di vinili a trasferimento termico per la decorazione di tessuti e altri substrati. E in un periodo in cui i consumatori sono sempre più alla ricerca di abbigliamento e accessori personalizzati, la grafica tessile gioca un ruolo fondamentale nel trasformare qualsiasi articolo in un oggetto unico, sia nel campo dell'alta moda e dell'abbigliamento, sia in quello sportivo, professionale e del tempo libero.

Nel segmento della produzione di insegne e nella stampa digitale di grande formato, l’azienda offre un'ampia gamma di film in pvc utilizzati per applicazioni pubblicitarie in interno ed esterno e per la decorazione di interni. E il portafoglio è ulteriormente arricchito dagli application tape e specialità autoadesive.

«L’acquisizione di Poli-Tape ci permette di espandere e diversificare il nostro portafoglio di materiali autoadesivi per la visual communication - ha commentato Marco Nespolo, amministratore delegato del Gruppo Fedrigoni - Con quest’operazione incrementiamo la nostra presenza in segmenti attrattivi, come quello del tessile e della grafica speciale, ed espandiamo la nostra capacità produttiva. Acquisiamo inoltre un know-how distintivo sulle pellicole in poliuretano utilizzate, ad esempio, nei segmenti del wrapping automobilistico e della protezione della vernice, che sono altamente strategici e sinergici con la nostra recente acquisizione di Unifol in Turchia».

«Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con un partner solido e in crescita come il Gruppo Fedrigoni - ha aggiunto Sven Möhren, attuale azionista di maggioranza di Poli-Tape - L'integrazione dei nostri asset operativi e delle nostre capacità tecnologiche all'interno della più ampia piattaforma di Fedrigoni consentirà a Poli-Tape di accelerare il suo percorso di crescita, entrando in contatto con migliaia di clienti in tutto il mondo e concentrandosi sulla ricerca e sullo sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni, premium e innovative».

Con quest’acquisizione salgono a 16 le operazioni di acquisizione o fusione portate a termine da Fedrigoni negli ultimi quattro anni, di cui quattro nel 2024.

Fedrigoni è stata assistita da Eight Advisory, PwC, Latham & Watkins, Pirola Pennuto Zei & Associati, AON e L.E.K.. Mentre Poli-Tape è stata assistita da IMAP M&A Consultants, LMPS Lawyers e dhpg Tax consulting.