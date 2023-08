Federconsumatori calcola «stangata autunnale» per le famiglie: 480 euro in più

È in arrivo un autunno economicamente difficile per le famiglie italiane. L'osservatorio nazionale di Federconsumatori ha calcolato l'importo degli aumenti per le spese previste. «Le famiglie dovranno far fronte a una stangata di 2.924,70 euro, ben 252,92 euro in più rispetto all’autunno 2022, in cui già era iniziata l’ondata di rincari», ha fatto sapere Federconsumatori.

Ma il calcolo dell'associazione non si è fermato e si è focalizzato su due voci di spesa essenziali per i nuclei famigliari: l'alimentazione e i carburanti. «Le famiglie dovranno fare i conti non solo con il materiale scolastico, ma anche le bollette, su cui pesa fortemente il rialzo di luce e gas previsto per fine anno, la Tari e il riscaldamento - ha scritto Federconsumatori - E se all'importo della stangata sommiamo alimentari e benzina, i cui costi sono schizzati alle stelle non sempre in maniera giustificata, il totale ammonta a 5.104,90 euro da settembre a novembre, 480,12 euro in più rispetto al 2022».

Costi che secondo Federconsumatori saranno insostenibili per molte famiglie, soprattutto per quelle che subiranno anche il rialzo delle rate dei mutui. «Questa stangata rischia di dare un duro colpo al nostro sistema economico, abbattendosi sui consumi e sull’intero sistema produttivo - ha concluso l'associazione dei consumatori - Per questo è urgente che il Governo corra ai ripari, adottando misure in grado di sostenere le famiglie e contenere i rincari. Le risorse per tali misure sono da ricercare attraverso una seria azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, nell’introduzione di una tassazione strutturale progressiva sugli extraprofitti delle imprese operanti in diversi settori, nonché nell’applicazione di una forma di imposta di bollo aggiuntiva che colpisca alcune transazioni finanziarie e commerciali».