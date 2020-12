Federazione delle bcc del Nord Est, Lorenzo Liviero nominato presidente

È Lorenzo Liviero il presidente della Federazione del Nord Est, il nuovo organismo associativo di secondo grado che riunisce tutti gli istituti veneti di credito cooperativo facenti capo a Cassa Centrale Banca. La nomina è avvenuta in occasione dell'insediamento del Consiglio d’Amministrazione della federazione.

Dopo avere nominato presidente Lorenzo Liviero (vicepresidente vicario di Banca del Veneto Centrale), il cda ha scelto Giacomo Giacobbi (vicepresidente di CortinaBanca) quale vicepresidente vicario della federazione, mentre vicepresidente è stato eletto Maurizio Salomoni Rigon (presidente di Banca Alto Vicentino). A capo del collegio sindacale, infine, è stato indicato Piergiorgio Bandolin.

Le cariche sociali rimarranno in carica fino al 2024.

Il cda, composto in totale da sei membri, è completato dai consiglieri Carlo Antiga (presidente di Banca Prealpi San Biagio), Edo Dalla Verde (presidente della Cassa Rurale di Vestenanova) e Giovanni Vianello (presidente di Banca Adria Colli Euganei).

Nel solco della secolare tradizione di cooperazione e mutualismo propria degli istituti di credito che la compongono, la Federazione del Nord Est opererà per consolidare il rapporto delle bcc associate con le comunità locali di cui sono espressione, mettendo a fattor comune parte delle erogazioni liberali delle singole banche e rafforzando così il sostegno a progetti culturali, sociali, di volontariato e di promozione del territorio. La federazione, inoltre, porterà avanti attività di rappresentanza e tutela, studio e ricerca, diffusione della cultura e dell’identità bancaria mutualistica, nonché di formazione continua degli operatori, promuovendo al contempo la sana e prudente gestione come obiettivo e linea d’indirizzo per l’autonomia responsabile di ciascuna bcc associata.