Federalberghi e Lapis, accordo per promuovere i sentieri gardesani

Una collaborazione per promuovere i sentieri della sponda veronese del Lago di Garda Veneto. Il presidente di Federalberghi Garda Veneto Ivan De Beni e l'amministratore unico di Lapis Verona Marco Turrini hanno siglato un accordo quadriennale per la promozione del territorio e delle strutture ricettive.

Sono stati realizzati quattro banner con logo e qr code che riportano al portale di Federalberghi Garda Veneto interamente dedicato ai percorsi per biciclette ed escursioni, posti all'interno delle bacheche statiche con mappa che saranno posizionate nei territori di Affi e Cavaion Veronese. Un fattore rilevante, dato che il sito https://www.bike-trekking-lagodigarda.it/it/ è l’unico portale che raggruppa tutti i percorsi "bike and trekking" indicati e manutenuti dai singoli Comuni del Garda Veneto e dell’entroterra. Un totale di 64 percorsi per più di 1.200 chilometri di sentieri descritti in tre differenti lingue: italiano, inglese e tedesco.

L’accordo di partenariato è concepito inoltre per dare agli associati di Federalberghi Garda Veneto e al territorio la possibilità di accedere ai migliori prodotti e ai servizi relativi a pubblicità e comunicazione visiva offerti da Lapis Verona.

«Eravamo alla ricerca di un partner strutturato per quanto riguarda il settore della pubblicità non solo in esterna, ma anche per insegne e per tutta la comunicazione visiva interna alle strutture ricettive - è il commento di De Beni - e che fosse in grado di trovare soluzioni adeguate per la promozione e dell'associazione e dei suoi soci. Abbiamo trovato in Lapis Verona la risposta a queste esigenze, con un accompagnamento puntuale ed efficace in tutte le fasi della pianificazione e della successiva realizzazione dei progetti. Siamo convinti che questa nuova partnership valorizzerà la comunicazione e incrementerà le opportunità di business per i nostri soci e per tutto il territorio del Garda Veneto e del suo entroterra».

«È per noi il raggiungimento di un grande risultato e la conferma del buon lavoro svolto fino ad oggi - ha aggiunto Turrini - Essere scelti da un'associazione di categoria così importante e prestigiosa per il nostro territorio è un attestato di fiducia e un riconoscimento al valore dei servizi che offriamo. Lapis Verona, già da diversi anni, con la creazione di un circuito digitale, la comunicazione in esterna tradizionale e la progettazione, realizzazione e installazione di insegne e segnaletica interna, si è posto l'obiettivo di poter essere partner di enti e associazioni per divulgare messaggi di interesse per la comunità oltre che commerciali».

Oltre ad una scontistica dedicata ai soci di Federalberghi Garda Veneto, l’accordo ha visto Lapis Verona impegnato nella realizzazione e nella fornitura gratuita di più di 400 supporti da tavolo in plexiglass recanti il logo e il claim dell'associazione e un qr code che rimanda direttamente al sito istituzionale.