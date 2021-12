Fatturati degli alberghi in ripresa, ma ancora sotto i livelli pre-pandemia

Il 30 novembre scorso, l'Istat ha pubblicato il fatturato del settore servizi in Italia del terzo trimestre 2021. «Prosegue la crescita congiunturale con il terzo incremento consecutivo - è stato il commento dell'Istat - Si segnala, in particolare, un fortissimo recupero congiunturale delle attività di alloggio e ristorazione. Ma risultano ancora inferiori ai livelli pre-crisi i livelli di fatturato delle agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, delle attività professionali, scientifiche e tecniche e delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione».

I numeri dell'Istat si sono concentrati soprattutto sull'incremento congiunturale, mentre Federalberghi ha sottolineato la seconda parte del commento e cioè che il settore ricettivo, nonostante la ripresa, non sia ancora tornato ai livelli del 2019.

I fatturati delle attività di alloggio e ristorazione, infatti, hanno fatto registrare un +71,2% rispetto al trimestre precedente e un +26,7% rispetto allo stesso trimestre del 2020. Ed isolando solo il settore alloggio, l'incremento è stato del 52,8% rispetto al terzo trimestre dell'anno scorso.

Il settore è dunque in ripresa, ma resta ancora al di sotto dei livelli pre-Covid. L'associazione degli albergatori di Confcommercio ha evidenziato che i fatturati del terzo trimestre 2021 sono inferiori del 35,8% rispetto a quelli del periodo corrispondente del 2019. La stima più ottimistica di Federalberghi è che il settore ricettivo italiano andrà a chiudere il 2021 con una perdita di quasi 10 miliardi di euro rispetto al 2019. Quindi con una perdita complessiva tra 2020 e 2021 di 24 miliardi di euro.

«Una realtà tragica, anche se molti si ostinano a rivolgere lo sguardo altrove, illudendosi che l’andamento favorevole della domanda italiana durante la seconda parte dell’estate sia stato sufficiente a compensare due anni di carestia - ha commentato Giulio Cavara, presidente di Federalberghi Confcommercio Verona - Soffrono in particolare le città d'arte come Verona, mentre altre tipologie di destinazioni vanno decisamente meglio. Lavorano a scartamento ridotto pure i meeting e i congressi, anche a causa delle limitazioni alla capienza delle sale congressuali.

Federalberghi Verona però non è pessimista: «Attendiamo le festività di fine anno e gli eventi organizzati sul territorio con la speranza che l’andamento dell’epidemia e le nuove misure di contenimento non procurino ulteriori danni ma incentivino lo spostamento e il turismo - ha concluso Cavara - E poi confidiamo di poterci finalmente lasciare alle spalle, dalla primavera 2022, questa emergenza sanitaria che non ci dà tregua».