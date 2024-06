Veneto terza regione italiana per export, vale 82 miliardi di euro

È di 82 miliardi di euro il valore delle esportazioni regionali nel 2023. Un valore che pone il Veneto al terzo posto tra le regioni italiane. E la quota dell'export veronese all'interno della regione è di quasi un quinto.

Ieri, 25 giugno, il gruppo assicurativo-finanziario Sace ha presentato il "Doing Export Report 2024" che approfondisce le potenzialità di crescita dell’export italiano e le nuove rotte su cui puntare. Una relazione all'interno della quale sono presenti approfondimenti sulle singole regioni, con dati aggiornati al 2023 e al primo trimestre del 2024.

L'anno scorso, il Veneto ha esportato beni per un valore che rappresenta quasi la metà del Pil della regione (45,5%). L'export veneto vale infatti circa 82 miliardi di euro, pari al 13,1% dell’export complessivo nazionale e con un andamento stabile rispetto all'anno precedente (-0,3%). Mentre nel primo trimestre di quest'anno, le esportazioni venete hanno registrato una contrazione del 5,1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

A livello provinciale, con un valore di merci esportate pari a 23 miliardi di euro lo scorso anno, Vicenza è la prima provincia per export in Veneto (28% del totale), seguono a poca distanza le province di Treviso (20%), Verona (19%) e Padova (16%).

In termini di composizione settoriale, la meccanica strumentale ha visto un significativo aumento delle vendite rispetto all’anno precedente (+8%) e si è confermata nel nel 2023 il primo settore di export in Veneto con oltre 16 miliardi di euro di valore esportato. La buona performance delle esportazioni di altra manifattura, composte in particolare da strumenti e forniture medico-dentistiche, mobili, gioielli, pietre preziose, alimentari e bevande (+5,5%), ha in parte bilanciato le flessioni di tessile e abbigliamento (-3,2%) e prodotti in metallo (-8,6%). E la tendenza è continuata anche tra gennaio e marzo 2024, periodo in cui la domanda estera di altra manifattura (+2,5%) ha registrato una dinamica positiva ancora sulla spinta in particolare di strumenti e forniture mediche, gioielli e pietre preziose, a fronte degli andamenti negativi registrati da meccanica strumentale (-5,3%), tessile e abbigliamento (-9,1%) e prodotti in metallo (-14,8%).

A livello di specializzazioni territoriali, si evidenzia una buona dinamica dell’oreficeria di Vicenza e del Prosecco di Treviso sia lo scorso anno sia nel primo trimestre del 2024, a fronte di un calo della domanda di occhiali di Belluno e meccanica strumentale di Vicenza a inizio anno, dopo gli incrementi registrati nel 2023. Ed è proseguita la dinamica negativa per la concia di Vicenza.

Germania, Francia e Stati Uniti si sono confermate le prime tre destinazioni delle esportazioni del Veneto, accogliendone quasi il 35%. L’export verso la Germania è rimasto pressocché stabile (+0,5%), con gli incrementi di meccanica strumentale e alimentari e bevande che hanno in parte controbilanciato le contrazioni di prodotti in metallo e tessile e abbigliamento. In crescita la domanda dalla Francia (+3,7%), sulla spinta in particolare delle vendite di tessile e abbigliamento, meccanica strumentale e altra manifattura. Le esportazioni verso gli Stati Uniti hanno subìto invece una contrazione del 5,8% causata dai cali di altra manifattura, alimentari e bevande e tessile e abbigliamento. Nel primo trimestre sono stati registrati cali diffusi a tutte le principali geografie di destinazione: Germania (-11,3%), Francia (-3,7%) e Stati Uniti (-6,6%). Mentre tra i mercati meno presidiati, si sono registrati significativi incrementi verso Croazia (+12% nel 2023 e +5,1% nel primo trimestre 2024), Emirati Arabi Uniti (+3,6% e +12,6%), Messico (+15,6% e +2%), Arabia Saudita (+17% + 16,3%) e Serbia (+9% e +6,5%).