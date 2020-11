Euronics ha aperto a San Martino Buon Albergo, 30 nuove assunzioni

Euronics ha aperto un nuovo punto vendita nel Veronese. Il megastore di articoli di elettronica si trova in Via Fenil Novo 25 a San Martino Buon Albergo. Uno spazio di 2.500 metri quadrati, disposto su due livelli, in cui lavorano 30 nuovi giovani addetti.

L'Euronics veronese sarà aperto dal lunedì al sabato ed ha un parcheggio con quasi 100 stalli. All’interno, fra le molteplici novità, ci sarà anche un'area di oltre 40 metri quadri dedicata alla visita esperienziale della "smart home", dove i clienti potranno vivere e toccare con mano le comodità di una casa domotica integrata.

«Con il territorio veronese sta nascendo un rapporto di grande collaborazione e di reciproca sinergia - ha affermato l'amministratore delegato allo sviluppo Diego Crisafulli - tanto più che stiamo chiudendo l'accordo per entrare a sostegno dell'Hellas Verona come official sponsor. Una partnership che si presenta interessante non solo per le possibilità commerciali che riserva, ma anche per ciò che rappresenta la squadra per la città scaligera».