Elcograf, Ugl agli altri sindacati: «Evitate percorsi unilaterali che compromettano il lavoro»

Respingere con forza l'ipotesi di spostare da Verona a Bergamo due impianti di piegatura ed aprire un confronto con i dipendenti per decidere i percorsi da intraprendere per tutelare il lavoro. La settimana scorsa, con una nota congiunta, i rappresentanti dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil di Verona si erano incontrati con la direzione della Elcograf «per focalizzare la situazione del gruppo ed in particolare del sito di Verona». Al termine dell'incontro, avvenuto l'1 agosto, le organizzazioni sindacali avevano denunciato «una situazione di sofferenza» del gruppo e alcune «criticità» del sito produttivo di Verona. Per questo Cgil, Cisl e Uil si erano attivate, cercando una sponda tra i lavoratori.

Alle tre organizzazioni sindacali territorial ha però replicato oggi, 11 agosto, Alberto Pietropoli della segreteria provinciale di Ugl Chimici. «Invitiamo a non intraprendere percorsi unilaterali che compromettano il lavoro di fabbrica», ha dichiarato Pietropoli, il quale ha spiegato che alla Elcograf di Verona «esiste già una Rsu titolata ed espressione della fabbrica, eletta durante l’ultimo rinnovo con quasi il 90% del voto dei lavoratori».

«Pur apprezzando l'interessamento, visti anche gli accaduti degli ultimi anni che hanno provocato la chiusura di tre reparti equivalenti al 60% della fabbrica - ha aggiunto Pietropoli - vogliamo ricordare che la Rsu non ha mai smesso di lavorare per dare prospettive e futuro ai rimanenti lavoratori, gestendo oltretutto un Piano di Salvataggio per tutti coloro che, diversamente, sarebbero finiti in esubero. Vogliamo precisare che il piano formazione c’è ed è stato avallato dall’azienda. Sono state fatte le assemblee dei lavoratori con le spiegazioni dei contenuti e la sua attuazione è prevista con la fine delle ferie estive, a settembre. Infine, le due pieghe che verranno spostate a Bergamo non inficeranno sulla produzione attuale e sull'organico»