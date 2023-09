Elcograf incorpora Adda Officine Grafiche e riorganizza l'orario di lavoro

L'Elcograf di Via Mondadori a Verona incorpora un'azienda bergamasca e riorganizza l'orario di lavoro, nell'attesa che giungano novità dal Ministero del lavoro e dall'Inps per nuovi pre-pensionamenti.

Dell'assetto societario e dell'organizzazione del lavoro, il direttore generale di Elcograf Maurizio Vercelli Dequarti ha discusso con i rappresentanti dei lavoratori venerdì scorso, 8 settembre, all'interno dello stabilimento scaligero.

Maurizio Vercelli Dequarti ha spiegato l'operazione finanziaria relativa alla Adda Officine Grafiche, una società con sede a Filago e che conta 27 dipendenti. L'Adda Officine Grafiche è diventata una società controllata al 100% dalla Pozzoni, l'azienda che unendosi con Mondadori Printing ha dato origine alla Elograf. E buona parte del patrimonio e della parte finanziaria dell'Adda Officine Grafiche viene assorbito da Elcograf attraverso una fusione per incorporazione.

L'azienda ha poi concordato con i lavoratori gli orari, basandosi sugli attuali carichi di lavoro e sulle professionalità non pensionabili. «Per il settore "Stampa" si prevede una rotazione su cinque turni con 23 unità produttive da testare durante il periodo della cassa integrazione - ha fatto sapere la rappresentanza sindacale unitaria di Elcograf - Anche per il settore "Legatoria", analizzando i carichi degli impianti, si ipotizza una turnazione simile, con l'utilizzo del turno notturno solo al bisogno e su alcuni macchinari e impianti. Gli altri settori della fabbrica saranno dimensionati e strutturati con gli orari e gli organici in funzione delle necessità di Stampa e Legatoria. Ed è stato ribadito che la programmazione e la manutenzione necessitano in prospettiva futura di figure professionali da inserire in organico».

Discorso diverso per lo stabilimento bergamasco di Treviglio, dove manca la continuità produttiva. È stata dunque confermata la proroga della cassa integrazione straordinaria. Ed entro fine anno, l'organico si ridurrà a 105 unità, tramite spostamento di lavoratori sugli stabilimenti di Bergamo e Cisano Bergamasco.