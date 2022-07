Eataly a Verona, annunciata la data di apertura. Più di 100 i posti di lavoro

«È incredibile motivo di orgoglio, per Eataly, aprire un punto vendita così speciale nella ex Stazione Frigorifera Specializzata di Verona. Eataly, da sempre, si impegna nel creare autentiche esperienze di cultura gastronomica italiana. Raccontiamo il nostro immenso patrimonio enogastronomico e ci impegniamo ogni giorno per offrire prodotti che nascono da un'attenta selezione del meglio del nostro Made in Italy», ha dichiarato l'amministratore delegato di Eataly, Nicola Farinetti, che proprio giovedì mattina ha rivelato l’attesa data di apertura di Eataly Verona: «I lavori di allestimento stanno andando avanti con l’obiettivo di aprire il prossimo 24 settembre».

Eataly Verona avrà circa 1000 prodotti locali su un totale di 10.000 referenze. Tante eccellenze del Veneto sono presenti in Eataly già dal 2007 e molte sono state aggiunte facendo ricerche in questi mesi.

«Verona è una città con una forte identità locale, e abbiamo fatto del nostro meglio per valorizzare al massimo i prodotti e le peculiarità del territorio», ha sottolineato Farinetti.

Nel cuore dell’edificio, l'area centrale circolare sovrastata dalla cupola, verrà realizzato il ristorante Agricolo. Per l'enoteca sono stati selezionati circa 400 vini locali su 2000 etichette complessive. E saranno due le aule didattiche, realizzate con il supporto degli architetti di Green Pea.

Il primo piano ospiterà Eataly Art House - E.ART.H. il progetto dedicato alle arti contemporanee voluto da Francesco Farinetti, presidente di Green Pea, Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, e Chiara Ventura, manager culturale.

Eataly prevede di inserire oltre 100 persone nel nuovo punto vendita di Verona con mansioni ristorative e di mercato.