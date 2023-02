Due fondi acquisiscono Demetra, gruppo di cui fa parte la veronese Breviagri

I fondi Taste of Italy 2 (gestito da DeA Capital Alternative Funds) e Alcedo V (gestito da Alcedo) hanno acquisito congiuntamente il 100% di Demetra con l’obiettivo di creare un polo leader di settore.

Demetra è nata nel 2018 dalla fusione di Agrimaster e Breviagri, due produttori italiani di macchinari agricoli. Con il marchio Agrimaster la società produce trince e bracci meccanici per la manutenzione del verde in agricoltura, mentre con il marchio Breviagri la società produce erpici, zappatrici e sarchiatrici per la lavorazione del terreno.

La società gestisce due stabilimenti in Italia, una in provincia di Bologna, a Molinella, e l'altra a Nogara. E negli ultimi anni Demetra è cresciuta sia nel mercato nazionale che internazionale, affermandosi come leader nel segmento della manutenzione e della lavorazione del terreno, con una forte posizione di mercato in Francia, Italia e Germania e una presenza in più di 80 Paesi.

Nell’ottobre 2022, Demetra ha acquisito la società danese Dalbo, specializzata nella produzione di rulli e coltivatori per la preparazione del letto di semina. Dalbo ha una significativa presenza di mercato nel Regno Unito, in Francia, in Germania e nella penisola scandinava. La società gestisce uno stabilimento vicino a Billund, nel sud della Danimarca, e ha filiali commerciali nel Regno Unito e in Francia.

Attualmente il gruppo ha un fatturato superiore ai 60 milioni di euro, generati per oltre l’80% su mercati esteri. I fondi Taste of Italy e Alcedo sosterranno il suo sviluppo con un importante piano di investimenti nei processi produttivi e nell’innovazione, con l’espansione della rete di vendita nei mercati europei ed extraeuropei e con un programma di acquisizioni mirate a completare la gamma di prodotti coprendo tutte le principali fasi delle lavorazioni agricole sia in campo aperto che in campo chiuso.

Il programma di acquisizioni manterrà sempre l’identità e l’indipendenza dei marchi all’interno della piattaforma. Demetra sarà detenuta, per il tramite della controllante Persefone, da Taste of Italy 2 e Alcedo V con il 50% ciascuno e i due fondi condivideranno una governance paritetica.

Filippo Amidei, managing director di Taste of Italy, ha commentato: «Riteniamo che il settore dei macchinari agricoli stia beneficiando del trend di meccanizzazione delle lavorazioni e della revisione delle modalità di coltivazione resa necessaria dai cambiamenti climatici e dalla strategia europea di riduzione dell’uso di agrofarmaci. Il settore dei macchinari agricoli è un’eccellenza italiana ma è ancora caratterizzato da eccessiva frammentazione. Abbiamo individuato in Demetra la piattaforma ideale per un ambizioso progetto di consolidamento rivolto ai mercati internazionali».

Alessandro Zanet, investment director di Alcedo, ha aggiunto: «Alcedo conferma il proprio impegno nel progetto Demetra ed in generale nello sviluppo del settore dei macchinari agricoli. La partnership con Taste of Italy permetterà di imprimere un ulteriore impulso alla crescita del gruppo, con particolare riferimento alla presenza nei mercati europei ed internazionali, già ad oggi ampiamente presidiati. Insieme miriamo al consolidamento del gruppo quale operatore indipendente leader in Europa nel settore delle attrezzature agricole, che possa assumere un ruolo di rilievo nel crescente trend di meccanizzazione ed innovazione tecnologica del settore agricolo, in cui le imprese italiane ed europee rappresentano da sempre delle eccellenze».

Infine, l'amministratore delegato di Demetra Luciano Paiola ha concluso: «Il rafforzamento dell’azionariato di controllo è il fattore abilitante per implementare la nostra strategia di crescita tramite aggregazioni nel mondo delle macchine agricole. L’agricoltura intelligente è il futuro imminente: una trasformazione epocale che rende i nostri macchinari capaci di fornire in tempo reale informazioni preziose all’utente per migliorare la produttività, l’efficienza e la sostenibilità delle operazioni in campo. Siamo consci che lo sviluppo di macchine agricole intelligenti richiede tecnologie di punta che solo aziende medio-grandi sono in grado di utilizzare. Siamo grati agli azionisti che condividono con noi questo percorso di crescita dimensionale e tecnologica».