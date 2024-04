Al Chievo un incontro pubblico dedicato al tema delle donne e dell'indipendenza economica

Mercoledì 3 aprile alle 20.30, nella sala civica di via Caprioli, 5 - Chievo, nell’ambito della manifestazione 8 marzo “La città delle Donne” e con il patrocinio della terza circoscrizione e la collaborazione della commissione sociale, l'associazione Verona Professional Women Networking proporrà un incontro di "educazione finanziaria" al fine di sensibilizzare e dare opportunità di maggiore conoscenza e consapevolezza alle donne di tutte le fasce di età, specialmente per le giovani.

Si parlerà di come pianificare, gestire la propria indipendenza economica e di come sviluppare nuove competenze e conoscenze. «Si parlerà di mindset, bisogni e strumenti, di pianificare e condividere - dichiarano il presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri e la vicepresidente Sara Ottolini -. Ci sarà la possibilità di fare domande alla relatrici e di ricevere le risposte in tempo reale. Perché è importante parlarne? Perché il 37% delle donne in Italia non ha un proprio conto corrente, per rompere lo stereotipo per il quale le donne non sanno e non possono parlare di soldi, per avere gli strumenti adeguati per non dover delegare sempre qualcuno per la gestione dei propri soldi, perché l'indipendenza è un mezzo per essere libere!»

L'evento è gratuito e aperto al pubblico. Le relatrici sono Cristina Alaia che da 30 anni lavora in banca, oggi come Senior Wealth Advisor, sulle piazze di Mantova, Verona e Milano, è iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari dal 2013 e Wanda Matiz, Private Banker Private Banker presso in primario istituto finanziario, ha conseguito la Laurea magistrale in Economia Bancaria, iscritta all'Albo Unico Consulenti Finanziari da febbraio 2000 ed è abilitata al ruolo di Formatore di Educazione Finanziaria e Socia VPWN.