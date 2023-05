Verona è la seconda destinazione europea per i tedeschi che viaggiano in treno durante le ferie di Pentecoste

Per molti tedeschi la Pentecoste è il periodo di vacanza più atteso, di cui molti approfittano per un viaggio fuori dai confini della Germania prima delle ferie estive. I dati di prenotazione di Trainline - piattaforma indipendente per la prenotazione online di viaggi in treno e in pullman - tracciano un quadro rivelatore: per un viaggio durante la Pentecoste, la maggior parte dei viaggiatori opta per una destinazione internazionale.

Quest'anno la destinazione numero uno per i tedeschi è Zurigo. La città più grande della Svizzera ha registrato un aumento del 75% rispetto all'anno scorso. Il secondo posto spetta alla città italiana di Verona, che ha registrato un aumento del 57% come destinazione di viaggio rispetto al 2022. Il capoluogo scaligero supera così la città renana di Colonia, le cui prenotazioni sono aumentate del 43%.

In generale la domanda di viaggi in treno a lunga distanza all'estero da parte dei turisti tedeschi continua a crescere. Secondo i dati pubblicati dalla società ferroviaria tedesca Deutsche Bahn, nel 2022 i viaggi internazionali su rotaia a lunga distanza sono cresciuti del 30% rispetto al precedente anno record del 2019. La quota dei viaggi internazionali sul totale del traffico a lunga percorrenza del gruppo è aumentata di 3 punti percentuali, raggiungendo il 16% tra il 2019 e il 2022. Nel primo trimestre del 2023, Deutsche Bahn ha registrato 4,4 milioni di passeggeri che hanno viaggiato all'estero. Proprio Deutsche Bahn, insieme alla società austriaca ÖBB e alle ferrovie svizzere SBB, offre collegamenti diretti da da Monaco e Francoforte sul Meno verso il Nord Italia. Il treno DB-ÖBB Eurocity viaggia cinque volte al giorno da Monaco di Baviera a Verona attraverso il Brennero.

Numeri proporzionali agli ultimi dati sul turismo della Camera di Commercio di Verona, che per il 2022 conferma il ritorno dei turisti stranieri con 1,4 milioni di presenze solo nella città di Verona e 13,3 milioni sulla sponda veronese del lago di Garda (dati aprile 2023).