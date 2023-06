Deliveroo festeggia i 6 anni di servizio a Verona con un +40% di ristoranti partner

Grandi classici del food delivery, ma anche una passione tutta orientale, con la cucina cinese che registra una crescita degli ordini a tripla cifra: +139%.

È questo il ritratto dei gusti dei veronesi a tavola che Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, rivela in occasione del 6° anniversario del servizio in città. Un compleanno che l’App celebra con un aumento del numero dei ristoranti partner che hanno deciso di fare il proprio ingresso in piattaforma del 40%, nel primo trimestre di quest’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Nella classifica dei piatti più ordinati dai veronesi su Deliveroo, svetta il poke, l’ormai celebre piatto hawaiano a base di riso e pesce, in prima posizione, seguito dall’hamburger e dai nuggets di pollo. Grandi classici del delivery, dunque, a cui si affiancano cucine internazionali in forte crescita. Tra queste, la cucina cinese che nel primo trimestre di quest’anno, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, è cresciuta del 139%. Il weekend è il momento preferito per ordinare, in particolare all’ora di cena di sabato e domenica.

«L'online food delivery è ormai diventata un'abitudine sempre più consolidata anche a Verona - ha detto Steven Hu del ristorante Ravioleria Orientale - Eat and Go - . Deliveroo è uno strumento che ci permette di migliorare la nostra visibilità online, raggiungere nuovi consumatori e farci conoscere nel territorio, quindi, da un numero sempre maggiore di clienti e fan. Questo naturalmente ha un impatto positivo sul nostro brand. Siamo felici di questa collaborazione e sicuramente lo possiamo solo che consigliare ai nostri colleghi ristoratori».

La TOP 10 dei piatti più ordinati