Decreto Lavoro, Confesercenti e Confcommercio: «Strada giusta, ma bisogna proseguire»

Buste paga più sostanziose grazie al taglio del cuneo fiscale, il reddito di inclusione che sostituisce il reddito di cittadinanza, meno vincoli per voucher e contratti a termine e un tetto più alto per i benefit aziendali detassati. È stato sintetizzato così il Decreto Lavoro, ovvero il provvedimento che l'esecutivo nazionale guidato dalla premier Giorgia Meloni ha approvato ieri, 1 maggio.

Proprio nel giorno della festa dei lavoratori, il consiglio dei ministri si è riunito per approvare un decreto, dal valore di circa 4 miliardi, che avrà effetti nella vita degli imprenditori ed in quella dei dipendenti. Si stima infatti che per cinque mesi (tra luglio e novembre) nelle buste paga ci potranno essere anche 100 euro in più per effetto dello sgravio contributivo attivato dal decreto. Per i datori di lavoro, invece, ci saranno delle facilitazioni su voucher e contratti a tempo determinato, oltre alla possibilità di offrire maggiori benefit detassati al proprio personale. Cambia poi la vita di chi il lavoro lo cerca e non lo ha ancora trovato, con la fine del reddito di cittadinanza e l'arrivo dell'assegno di inclusione contro la povertà.

Una serie di provvedimenti commentati positivamente dalle associazioni di categoria locali, che però ritengono il Decreto Lavoro come un passaggio intermedio verso una più ampia riforma del mondo del lavoro. «Il taglio del cuneo fiscale è un intervento certamente positivo - ha fatto sapere Cristina Giussani di Confesercenti Veneto - Continuiamo a ritenere opportuna, però, anche una misura di detassazione dei futuri aumenti contrattuali riferiti ai contratti nazionali del lavoro, comparativamente più rappresentativi, anche in considerazione del fatto che sono aperti i tavoli negoziali del terziario e del turismo, che sappiamo essere per il Veneto tra i settori trainanti. Recepiamo con soddisfazione anche le misure sui contratti a termine, ma ci auguriamo una norma chiara ed immediatamente fruibile. Utili le semplificazioni per le assunzioni. Resta però l'incertezza sull'estensione anche alle piccole e medie imprese dei controlli sui sistemi automatizzati e di intelligenza artificiale, nonché le ricadute pratiche delle incertezze interpretative sulle molte assunzioni già effettuate e sulla necessità di mettere in sicurezza il periodo transitorio onde evitare sanzioni alle imprese».

E il direttore generale di Confcommercio Verona Nicola Dal Dosso ha commentato: «Bene l’intervento di riduzione del costo del lavoro che restituisce potere di acquisto alle famiglie e quindi rivitalizza i consumi. L’azione di progressiva riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro dovrà, però, proseguire con determinazione e, intanto, andrà chiarita la strategia da attuare, nel 2024, per confermare l’ammontare cumulato dei tagli al cuneo fin qui operati. Manca però la detassazione degli aumenti contrattuali che darebbe stabilità all’occupazione. E sull'assegno di inclusione, che manda in soffitta il vecchio reddito di cittadinanza, Dal Dosso ha dichiarato: «Emerge il giusto obiettivo di promuovere un sistema di sicurezza sociale più saldamente fondato sul lavoro. Per l’assegno di inclusione e per lo strumento di attivazione al lavoro, sarà comunque cruciale la dimensione attiva degli interventi, per il buon esito tanto dei percorsi personalizzati quanto del circuito delle misure di contrasto dei rischi di esclusione sociale e lavorativa».

«Per i contratti a termine oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi, la contrattualizzazione delle causali potrà contribuire a rispondere all’esigenza di una buona flessibilità ed al contrasto del lavoro irregolare - ha concluso il direttore di Confcommercio Verona - Al contempo, si renderà necessario un utilizzo accorto dei livelli di contrattazione per contenere rischi di contenzioso. Giuste le semplificazioni concernenti gli obblighi informativi in materia di rapporti di lavoro e la maggiore agibilità dell’apprendistato professionalizzante e dei contratti di prestazione occasionale nel settore turistico e termale».