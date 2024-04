Decreto flussi, oltre 3mila lavoratori stranieri assunti nel Veronese

Verona è la provincia del Veneto che assume più lavoratori non comunitari attraverso il cosiddetto Decreto Flussi. I numeri sono stati raccolti dall’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di Veneto Lavoro. Nei giorni scorsi, l'Osservatorio ha pubblicato una ricerca sull'impatto dell'ingresso in Italia nel 2023 delle quote di lavoratori stranieri non comunitari previste dal Decreto Flussi 2022.

Il rapporto è basato sulle comunicazioni obbligatorie ed ha lo scopo di fotografare la situazione nel modo più preciso possibile. «Secondo le stime di Veneto Lavoro, nel 2023 si sono registrati almeno 6.300 ingressi di lavoratori attraverso il Decreto Flussi approvato nell’anno precedente, il 16% rispetto al dato totale di 40.200 nuovi ingressi di lavoratori non comunitari nel mercato del lavoro regionale - ha sintetizzato l'assessora regionale al lavoro Elena Donazzan - Quelli impiegati in un lavoro stagionale sono stati 3.800, provenienti prevalentemente da India, Marocco, Albania e Bangladesh, e per oltre il 90% alla prima esperienza lavorativa in regione. Di questi, sono stati quasi tutti occupati nel settore agricolo, come disposto dalle normative di legge e in molti casi assunti da datori di lavoro stranieri. I lavoratori non stagionali sono stati circa 2.500, per il 90% uomini, nel 76% dei casi per la prima volta nel mercato del lavoro veneto e per il 20% assunti da datori di lavoro stranieri, in particolare nel settore delle costruzioni, del turismo, dell’ingrosso, della logistica, del metalmeccanico. A distanza di alcuni mesi dall'avvio del rapporto di lavoro, dei 6.300 ingressi, di cui 5.500 esordi, circa l'80% dei lavoratori stagionali assunti nei mesi precedenti è risultato ancora occupato, spesso con il medesimo rapporto di lavoro. Quota leggermente inferiore per i lavoratori non stagionali».

E la provincia di Verona è quella che ha assorbito la maggior parte dei 6.300 lavoratori totali. Circa il 70% dei lavoratori stagionali stranieri arrivati in Veneto con il Decreto Flussi hanno lavorato nel Veronese (2.723 dei 3.823 totali). Mentre, i lavoratori non stagionali non comunitari assunti in provincia di Verona sono stati circa il 31% del totale (778 su 2.541). «Il rafforzamento delle quote massime assegnate negli anni, le semplificazioni nelle procedure per il rilascio dei nulla osta e l'aver velocizzato le possibilità di accesso al mercato del lavoro hanno indubbiamente contribuito a rendere il meccanismo più fluido e rispondente ai fabbisogni, seppure in misura ancora insufficiente - ha commentato Donazzan - Per rendere le procedure ancora più funzionali sarebbe auspicabile una maggiore integrazione delle banche dati a livello nazionale per monitorare con più efficacia i risultati dei provvedimenti adottati».