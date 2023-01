De Angelis entra nel mercato degli alimenti alternativi attraverso Food Valley

Il gruppo alimentare veronese De Angelis ha allargato la propria presenza nel mercato acquisendo la maggioranza delle quote di Food Valley, azienda parmense di Collecchio che rappresenta una grande novità nel settore degli alimenti alternativi.

De Angelis si sta orientando verso i settori in cui non è ancora presente. Verosimilmente in quest'anno cercherà di acquisire o entrare in partnership con aziende del settore lattiero-caseario, del vino, delle insalate e di tutto ciò che viene servito a tavola. Intanto, il gruppo è entrato in Food Valley, dopo aver concluso nel recente passato accordi con Emmefood, azienda riminese che produce primi e secondi piatti per la grande distribuzione; con SaordelMar, società padovana nel settore dei sughi di pesce; con Modea nella panificazione; con Poker nel settore dei ravioli; con la BevipiùNaturale per le bevande naturali.

De Angelis Food Group ha annunciato di aver chiuso il 2022 con un fatturato di 115 milioni di euro, con una crescita del 40% rispetto al 2021. E il management ha dichiarato di voler superare i 200 milioni di euro di fatturato entro i prossimi cinque anni.