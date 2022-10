De Angelis Food punta a superare i 100 milioni di euro di ricavi

A fine anno sarà più di 100 milioni (verosilmente di 115) il giro d'affari del gruppo De Angelis Food, una delle grandi realtà dell'imprenditoria veronese.

Presente sul mercato con sei aziende specializzate non solo nella pasta fresca ma anche in quella secca, nei sughi di pesce, nel soft drink e nella panetteria fresca. Il gruppo punta a chiudere il 2022 con più del 50% dei ricavi (60 milioni) garantiti da De Angelis. Altri 21 milioni dovrebbero essere quelli di Emmefood; 12 milioni da Modea, acquisita al 50% da Morato; 7 milioni quelli realizzati da Saordelmar, 4,5 milioni dal raviolificio, 3,5 milioni da Bevandepiùnaturati a marchio Verum e infine 7 milioni di euro da De Angelis Usa che con il marchio Sfoglini produce pasta secca per il mercato statunitense.

«Stiamo facendo dei sacrifici - ha detto Paolo Pigozzo, amministratore delegato di De Angelis Food - per poter garantire al consumatore finale la qualità e il prezzo di sempre nonostante le molteplici tensioni del marcato, i costi delle materie prime e quelle energetiche che, al momento, non offrono alcun segnale positivo per il prossimo futuro. Un risultato che premia 5 anni di grande attività e che potrà aumentare visto che continuiamo a ricercare nuove acquisizioni».