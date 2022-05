Dal Covid al caro-bollette, la lenta agonia dei lavoratori autonomi. Cgia: «Persi 215 mila micro imprenditori»

«Ormai è una lenta agonia quella che sta vivendo il mondo del lavoro autonomo». Lo afferma in una nota l’Ufficio studi della Cgia di Mestre che rimarca come «gli effetti economici provocati dal Covid sono stati pesantissimi». Secondo i dati esposti dalla Cgia, «dal febbraio del 2020, mese che precede l’avvento della pandemia, al marzo di quest’anno, ultima rilevazione effettuata dall’Istat, i lavoratori indipendenti sono diminuiti di 215 mila unità». In particolare, «se due anni fa erano 5 milioni 192 mila, al termine del primo trimestre di quest’anno sono scesi a 4 milioni 977 mila (-4,1 per cento)». Sempre nello stesso intervallo di tempo, invece, i lavoratori dipendenti «sono aumentati di 233 mila unità, passando da 17 milioni 830 mila a 18 milioni 63 mila (+1,3 per cento), anche se va sottolineato che la quasi totalità dell’incremento è riconducibile a persone che in questo biennio sono state assunte con un contratto a termine».

Questi dati, secondo l’Ufficio studi della Cgia, «dimostrano inequivocabilmente che il deterioramento del quadro economico causato dal Covid in questi ultimi due anni ha colpito i lavoratori più fragili, quelli senza alcuna tutela, quelli privi di qualsiasi ammortizzatore sociale; vale a dire la parte più debole del nostro mercato del lavoro. Ovvero, gli artigiani, i piccoli commercianti, le partite Iva, tanti giovani liberi professionisti che a fronte dei ripetuti lockdown e della conseguente caduta dei consumi interni sono stati costretti a gettare definitivamente la spugna». Tuttavia, visto che il numero dei lavoratori dipendenti in questi ultimi due anni è cresciuto, «non è da escludere che fra coloro che hanno chiuso la propria attività, alcuni siano rientrati nel mercato del lavoro, facendosi assumere come dipendenti».

I rincari di luce e gas gli autonomi li pagano il doppio

L’l’Ufficio studi della Cgia mette inoltre in rilievo come l'«aumento esponenziale dei prezzi, il caro carburante e quello delle bollette potrebbero peggiorare notevolmente la situazione economica di tantissime famiglie, soprattutto quelle composte da autonom»i. Nel ricordare che «il 70 per cento circa degli artigiani e dei commercianti lavora da solo, ovvero non ha né dipendenti né collaboratori familiari», la Cgia sottoline che moltissimi artigiani, piccoli commercianti e partite Iva «stanno pagando due volte lo straordinario aumento registrato in questi ultimi 6 mesi dalle bollette di luce e gas». La prima «come utenti domestici» e la seconda «come piccoli imprenditori per riscaldare/raffrescare e illuminare le proprie botteghe e negozi».

Nonostante le misure di mitigazione introdotte in questi ultimi mesi dal governo Draghi, prosegue la nota della Cgia, i costi energetici «sono esplosi, raggiungendo livelli mai visti nel recente passato». Di qui l'auspicio dell'l’Ufficio studi della Cgia: «Senza aspettare Bruxelles, pertanto, bisogna che il nostro governo intervenga subito, introducendo a livello nazionale un tetto temporaneo al prezzo del gas, così come hanno già fatto la Spagna (nell’autunno scorso) e la Francia (a inizio di quest’anno)».