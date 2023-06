Concordato preventivo per la Antress Industry, l'azienda di Maurizio Setti

Azienda in concordato preventivo e dipendenti in cassa integrazione per un anno. Ad essere in crisi non è un'azienda scaligera, ma il suo destino potrebbe influenzare anche quello dell'Hellas Verona. La crisi, infatti, riguarda la Antress Industry, attività di Carpi attiva nel settore della moda con il marchio Manila Grace. E a capo dell'Antress Industry c'è Maurizio Setti, il patron dell'Hellas.

È però più corretto affermare che Setti era a capo della Antress Industry. Il presidente del club gialloblù si è dimesso dal consiglio di amministrazione dell'azienda carpigiana, la quale nei giorni scorsi era stata ammessa al concordato preventivo dal tribunale di Modena, come riportato da Modena Today.

E l'ultima novità sulla vicenda risale a mercoledì scorso, 31 maggio, quando si è svolto l'esame congiunto della crisi aziendale. Al termine della videoconferenza con il Ministero del lavoro, il sindacalista della Femca Cisl Emilia Centrale Roberto Giardiello ha reso noto che per i 93 dipendenti della Antress Industy partirà una cassa integrazione di dodici mesi. «L'azienda è in difficoltà da tempo e la situazione è peggiorata con il Covid - ha spiegato Giardiello - Sembra ci siano alcune aziende interessate a rilevarla, perché Manila Grace è comunque un marchio conosciuto e i dipendenti hanno una alta professionalità. Intanto abbiamo garantito loro per un anno una fonte reddito e li accompagneremo in questa delicata fase in vista dell'auspicata cessione dell'azienda».

Secondo alcune indiscrezioni sarebbero quattro le aziende che potrebbero rilevare la Antress Industry e l'auspicio del sindacalista dalle Femca Cisl è che almeno una si faccia avanti seriamente e in tempi rapidi.

Difficile, al momento, prevedere quali ripercussioni possano esserci per l'Hellas dopo questo brutto colpo per Setti.