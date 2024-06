Aziende venete, fatturati in crescita. Nel Veronese superati i 124 miliardi

Fatturati in crescita in tutto il Veneto e Verona è prima tra le province per valori assoluti, anche se l'aumento maggiore si registra nel Veneziano con un +30%. È quanto emerge in anteprima dalla maxi inchiesta sui bilanci delle imprese nell'anno fiscale 2022 realizzata da Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved. La ricerca sarà presentata dettagliatamente domani, 13 giugno, nella Villa Cordellina Lombardia di Montecchio Maggiore, in occasione del 58esimo evento Industria Felix.

Durante l'evento saranno premiate le 48 imprese con sede legale nel Nordest più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e in alcuni casi anche sostenibili. Due le aziende con sede nel Veronese che riceveranno il riconoscimento in ceramica di Industria Felix: ;Agsm Aim Energia e Glaxosmithkline Manufacturing.

Saranno poi svelati i contenuti sulla ricerca sui fatturati delle aziende di Veneto, Emilia-Romagna, Trentino Alto-Adige e Friuli Venezia-Giulia. Contenuti che in parte sono stati anticipati. In Veneto, la provincia con le aziende che complessivamente fatturano di più è Verona. Nel 2022, la somma dei fatturati nel Veronese ha superato i 124 miliardi di euro, staccando di oltre 20 miliardi la seconda provincia classificata (Vicenza). Il tasso di crescita dei fatturati veronesi tra il 2021 e il 2022 è stato del 18,6%, quarto a livello regionale dopo Venezia, Padova e Vicenza. E crescono, infine, anche gli addetti al lavoro nelle aziende veronesi. Nel 2022, ne sono stati contati 211mila (+4,8%) in un anno.

Le prospettive di crescita, rischio e sostenibilità delle aziende nel Nordest saranno presentate domani da Mario Redivo di Cerved. E durante l'evento si terrà anche un talk a cui parteciperanno il partner di Grant Thornton Consultants Gianluca De Margheriti, l’head of corporate di Elite (Gruppo Euronext) Filippo Valenti, la partner e co-founder di M&L Consulting Group Silvia Ravani e il business developer manager di Leyton Italia Matteo Pierucci.