Più competitività alle imprese della ristorazione, incontro con lo chef stellato Perbellini

Dalla cotoletta al conto economico, dalla ricetta all'impiattamento, tutelare la propria attività di ristorazione si può e si deve. Lo spiegherà lo chef stellato veronese Giancarlo Perbellini il prossimo 18 maggio in Camera di Commercio, dalle 16,30 alle 18, alle imprese della ristorazione.

«Il mondo dell'alta cucina è in continua evoluzione e sperimentazione - ha commentato Nicola Baldo, componente di giunta della Camera di Commercio di Verona, che aprirà l’incontro - ed in grande espansione in termini di notorietà e occasioni di business. L’haute cousine ha un valore anche dal punto di vista della sperimentazione, un traino dell’immaginario collettivo. Come l’alta moda, è un’economia ma detta anche stili, tendenze e contribuisce a dare lustro a tutto l’abbigliamento italiano. Occorre ragionare non solo sul valore della singola azienda, ma su una logica di sistema per il Paese e per l’indotto che questa genera. Questa crescita esponenziale non è sempre stata accompagnata però dalla necessaria attenzione nell’utilizzo degli strumenti disponibili a tutela della creatività e dell’innovazione che sono basilari per il mantenimento della competitività acquisita con menù creativi e originali».

Perbellini e Alberto Gambino, delegato del Ministero per lo sviluppo economico, e Anna Sacquegna, partner Unistudio Legal & Tax, porteranno esempi di esperienze innovative nella propria attività professionale, oltre a strumenti legali e soluzioni giuridiche per la tutela degli aspetti più creativi ed innovativi. Dalla rivisitazione della cotoletta alla milanese brevettata da Perbellini, si partirà per un’analisi del saper fare impresa, mettersi in gioco, essere un’azienda e ragionare da azienda. L’alta ristorazione ha un costo ed è un rischio che va saputo calcolare. Non è finanza, non ci sono guadagni facili, gli investimenti e i costi fissi sono alti, i margini meno.

Il seminario si terrà il 18 maggio 2023 dalle 16.30 alle 18, nella sede della Camera di Commercio, per informazioni e iscrizioni si può rivolgersi all’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio all’indirizzo brevetti@vr.camcom.it.