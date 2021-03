Covid, sul Lago di Garda -63% di turisti stranieri e -24% di italiani nel 2020

Calo del 63% dei turisti stranieri nel 2020 e del 24% di quelli italiani. Sono i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Verona relativi ai flussi turistici nei 21 territori che compongono la Destination management organization (Dmo) del Garda.

«L’area del Lago di Garda ha perso nell'anno della pandemia - ha commentato il vicepresidente della Camera di Commercio Paolo Tosi - 7,6 milioni di giornate di presenza (-56,6%). Anche in questo caso, il calo maggiore si è verificato per gli stranieri (-63,0%), che costituiscono la quota più rilevante del turismo sul Lago di Garda (nel 2019, la quota da loro rappresentata era stata dell’83%). Le presenze di turisti italiani hanno registrato un calo del -24,1%. Da segnalare, per i turisti italiani, il risultato positivo dei mesi di luglio (+22,7% rispetto allo stesso mese del 2019), agosto (+41,3%) e settembre (+11%)».

«La Camera di Commercio, insieme alle due Dmo del Lago di Garda e della città di Verona e ai quattro marchi d'area (Lessinia, Pianura dei Dogi, Soave-Est Veronese e Valpolicella) sta costruendo un'organizzazione unica di promozione e accoglienza per tutte le opportunità turistiche del territorio veronese - ha concluso Tosi - L’offrire tutto il territorio veronese nel suo complesso è una strategia che è stata condivisa e costruita insieme all’assessore regionale Federico Caner. Per impostare un'efficace promozione coordinata di tutto il territorio scaligero risultano fondamentali i dati relativi ai flussi turistici che grazie all’Osservatorio del turismo regionale federato abbiamo a disposizione».

Del turismo nell’area del Lago di Garda e dei cambiamenti indotti dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 si parlerà giovedì prossimo, 18 marzo, alle 9.30 in occasione della presentazione online dell'Osservatorio del turismo regionale federato e della Carta dell'accoglienza. La presentazione è organizzata dalla Camera di Commercio di Verona, in qualità di soggetto coordinatore della Dmo Lago di Garda, e dalla Direzione Turismo della Regione Veneto, in collaborazione con Unioncamere del Veneto. Per partecipare ci si può iscrivere sul sito della Camera di Commercio di Verona. Il link per la partecipazione sarà inviato nei giorni antecedenti l'incontro.