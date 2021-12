Alberghi, ristoranti e agriturismi, tante disdette per il cenone di Capodanno

Un numero crescente di italiani sta ripensando i programmi di fine anno. Alberghi, ristoranti e locali, anche nel Veronese, stanno facendo i conti con un susseguirsi di disdette per la notte di Capodanno. Il peggioramento della situazione pandemica e le più stringenti misure governative hanno portato molti cittadini a cancellare le loro prenotazioni per il cenone di San Silvestro. A segnalarlo sono le associazioni di categoria, che ribadiscono la sicurezza delle attività in cui si organizzano cene e feste. Il loro timore è che tutto si trasformi in un lockdown mascherato, con locali senza clienti e senza ristori.

Solo per gli agriturismi, Coldiretti Verona parla di fatturati praticamente dimezzati dall'emergenza Covid. E Stefano Chiavegato, presidente della rete degli agriturismi di Terranostra Verona, ha lanciato un appello per gli agriturismi veronesi. «Sono attività spesso situate in zone isolate della montagna o della campagna, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e posti a tavola. Sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Nonostante questo, un po' in tutta la provincia si segnalano disdette per l’ospitalità a Capodanno a causa dell’avanzare della nuova ondata della pandemia che ha coinvolto un numero crescente di famiglie che sono state costrette a rinunciare alle vacanze».

Per questo gli agriturismi di Terranostra e Campagna Amica hanno pensato anche a numerose e diversificate iniziative per un cenone di Capodanno a chilometro zero, nel rispetto della tradizione e da godere anche casa.